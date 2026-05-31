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बीडीसी चुनाव जीती महिला को पुलिस स्टेशन में करना पड़ा बंद, लोगों ने घेर लिया थाना

नतीजों के बाद देर तक नारेबाजी होती रही. इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. पुलिस कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए माहौल शांत किया.

थाने के बाहर जमा हुए लोग
थाने के बाहर जमा हुए लोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 8:32 PM IST

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शिमला: जिला के रामपुर विकास खंड के अंतर्गत धार गौरा पंचायत समिति (बीडीसी) सदस्य पद का चुनाव नतीजा आते ही यहां की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है. इस वॉर्ड से महिला प्रत्याशी पूजा डोगरा ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी रूपा देवी को एकतरफा मुकाबले में करारी शिकस्त देते हुए शानदार जीत दर्ज की है. हालांकि, इस चुनावी जीत का जश्न उस समय हाई वोल्टेज राजनैतिक ड्रामे में बदल गया, जब विजेता प्रत्याशी को अपने पाले में दिखाने के लिए कांग्रेस, भाजपा और माकपा (सीपीआईएम) के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. विवाद इस कदर बढ़ा कि मामला थाने तक पहुंच गया और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा.

पटका पहनाते ही भड़का विवाद

धार गौरा वॉर्ड के परिणाम घोषित होते ही जैसे ही पूजा डोगरा के नाम पर मुहर लगी, समर्थकों में जश्न का दौर शुरू हो गया. बीजेपी, कांग्रेस और माकपा के कार्यकर्ता मौके पर जमा हो गए. इसी बीच माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब एक पक्ष के समर्थकों ने विजेता उम्मीदवार के गले में कांग्रेस का पटका पहना दिया. इसे अपनी साख पर चोट मानते हुए दूसरे पक्ष के कार्यकर्ताओं ने तीखा विरोध जताया और 'जय श्री राम' के नारे लगाने शुरू कर दिए. देखते ही देखते सभी पक्ष आमने-सामने आ गए और काफी देर तक नारेबाजी करते रहे. इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. मौके पर तैनात पुलिस कर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों गुटों को अलग किया.

रामपुर थाने के बाहर डट गए तीनों दलों के कार्यकर्ता

विवाद यहीं नहीं थमा, शाम होते-होते तीनों प्रमुख राजनैतिक दलों (कांग्रेस, भाजपा और माकपा) के कार्यकर्ता पूजा डोगरा को अपना समर्थित प्रत्याशी बताते हुए रामपुर थाने के बाहर भी एकत्र हो गए और अपनी पार्टी का समर्थित प्रत्याशी होने का दावा करने लगे. बढ़ती भीड़ और दोनों तरफ से हो रही आक्रामक नारेबाजी के चलते स्थिति काफी संवेदनशील हो गई. माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने एहतियातन नवनिर्वाचित सदस्य पूजा डोगरा को थाना परिसर के भीतर सुरक्षित रखा. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी रामपुर ने खुद मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और सभी पक्षों को समझा.बुझाकर घर वापस भेजा.

इस खींचतान के बीच पूजा डोगरा ने खुद पुलिस के समक्ष बयान देकर स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है. उन्होंने थाने में दर्ज करवाए अपने बयान में स्पष्ट किया, "मैंने यह पंचायत समिति सदस्य का चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र (आजाद) प्रत्याशी के रूप में लड़ा है. मुझ पर किसी भी राजनैतिक दल का कोई दबाव या प्रभाव नहीं है." पूजा डोगरा के इस बयान के बाद तीनों दलों के दावों की हवा निकल गई. इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से एक महिला आरक्षी (महिला पुलिसकर्मी) की निगरानी में पूजा को उनके घर पहुंचाया गया. पुलिस के अनुसार क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में और सामान्य है.

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