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बीपीएल परिवारों के आय प्रमाण पत्रों की दोबारा होगी जांच, इस दिन तक पूरा करना होगा ये काम

बीपीएल आय प्रमाण पत्रों का सत्यापन ( ETV Bharat )

रामपुर बुशहर: जिला शिमला के रामपुर उपमंडल में बीपीएल श्रेणी के तहत चयनित लोगों को जारी किए गए आय प्रमाण पत्रों की अब दोबारा जांच की जाएगी. उपमंडल अधिकारी (नागरिक) रामपुर बुशहर की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर संबंधित राजस्व अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. आदेश के अनुसार 50 हजार और 75 हजार तक की वार्षिक आय दर्शाने वाले उन सभी आय प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन किया जाएगा, जो बीपीएल श्रेणी में चयनित व्यक्तियों को जारी किए गए हैं. पुनः सत्यापन के दौरान संबंधित तहसीलदार और नायब तहसीलदार प्रत्येक मामले में जांच करेंगे. यह जांच संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, पटवारी, ग्राम पंचायत प्रधान और संबंधित वार्ड सदस्य की समिति के साथ परामर्श कर की जाएगी. जांच में संबंधित व्यक्ति और परिवार की वास्तविक आय, आर्थिक स्थिति और आय प्रमाण पत्र जारी करने के आधार की पड़ताल की जाएगी. इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि प्रमाण पत्र उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड और मौके की वास्तविक स्थिति के अनुरूप है या नहीं. प्रत्येक आय प्रमाण पत्र की सत्यापन रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि जांच के बाद प्रमाण पत्र सही पाया गया है अथवा नहीं. एसडीएम कार्यालय ने संबंधित अधिकारियों को यह पूरी प्रक्रिया 15 सितंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. मामले को अति आवश्यक और समयबद्ध बताया गया है. एसडीएम ने जारी किए आदेश (ETV Bharat) बीपीएल सूची में पारदर्शिता के लिए बहुस्तरीय जांच जांच के दौरान घर-घर भौतिक सत्यापन से लेकर ग्राम सभा की मंजूरी तक की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. वहीं नायब तहसीलदार तकलेच अनमोल शर्मा ने बताया कि 'जिन पात्र लोगों ने कुछ गलतियां की हैं या आय प्रमाण पत्र बनाते समय अधिक आय भर ली गई हो या फिर किसी की अधिक आय है और उसे कम दिखाई गई है. इसको लेकर जांच की जा रही है. निष्पक्षता के आधार पर ही आय प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही बीपीएल में नाम दर्ज होगा. हिमाचल प्रदेश में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची में पारदर्शिता बनाए रखने और अपात्र परिवारों को लाभ से बाहर रखने के लिए प्रशासन की ओर से बहुस्तरीय जांच एवं भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है.'