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बीपीएल परिवारों के आय प्रमाण पत्रों की दोबारा होगी जांच, इस दिन तक पूरा करना होगा ये काम

बीपीएल श्रेणी के आय प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच के आदेश जारी किए गए हैं. 15 सितंबर तक सत्यापन कार्य पूरा करना होगा.

बीपीएल आय प्रमाण पत्रों का सत्यापन
बीपीएल आय प्रमाण पत्रों का सत्यापन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 1:01 PM IST

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Updated : September 8, 2026 at 1:09 PM IST

5 Min Read
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रामपुर बुशहर: जिला शिमला के रामपुर उपमंडल में बीपीएल श्रेणी के तहत चयनित लोगों को जारी किए गए आय प्रमाण पत्रों की अब दोबारा जांच की जाएगी. उपमंडल अधिकारी (नागरिक) रामपुर बुशहर की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर संबंधित राजस्व अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. आदेश के अनुसार 50 हजार और 75 हजार तक की वार्षिक आय दर्शाने वाले उन सभी आय प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन किया जाएगा, जो बीपीएल श्रेणी में चयनित व्यक्तियों को जारी किए गए हैं.

पुनः सत्यापन के दौरान संबंधित तहसीलदार और नायब तहसीलदार प्रत्येक मामले में जांच करेंगे. यह जांच संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, पटवारी, ग्राम पंचायत प्रधान और संबंधित वार्ड सदस्य की समिति के साथ परामर्श कर की जाएगी. जांच में संबंधित व्यक्ति और परिवार की वास्तविक आय, आर्थिक स्थिति और आय प्रमाण पत्र जारी करने के आधार की पड़ताल की जाएगी. इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि प्रमाण पत्र उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड और मौके की वास्तविक स्थिति के अनुरूप है या नहीं.

प्रत्येक आय प्रमाण पत्र की सत्यापन रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि जांच के बाद प्रमाण पत्र सही पाया गया है अथवा नहीं. एसडीएम कार्यालय ने संबंधित अधिकारियों को यह पूरी प्रक्रिया 15 सितंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. मामले को अति आवश्यक और समयबद्ध बताया गया है.

एसडीएम ने जारी किए आदेश
एसडीएम ने जारी किए आदेश (ETV Bharat)

बीपीएल सूची में पारदर्शिता के लिए बहुस्तरीय जांच

जांच के दौरान घर-घर भौतिक सत्यापन से लेकर ग्राम सभा की मंजूरी तक की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. वहीं नायब तहसीलदार तकलेच अनमोल शर्मा ने बताया कि 'जिन पात्र लोगों ने कुछ गलतियां की हैं या आय प्रमाण पत्र बनाते समय अधिक आय भर ली गई हो या फिर किसी की अधिक आय है और उसे कम दिखाई गई है. इसको लेकर जांच की जा रही है. निष्पक्षता के आधार पर ही आय प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही बीपीएल में नाम दर्ज होगा. हिमाचल प्रदेश में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) सूची में पारदर्शिता बनाए रखने और अपात्र परिवारों को लाभ से बाहर रखने के लिए प्रशासन की ओर से बहुस्तरीय जांच एवं भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है.'

नई व्यवस्था के तहत पंचायत प्रतिनिधियों के स्तर पर सीधे नाम जोड़ने के बजाय निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिकारियों की निगरानी में पात्रता की जांच की जाती है. बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए आवेदन के बाद संबंधित परिवार का घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाता है. इसके लिए गठित टीम परिवार की वास्तविक आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी जुटाती है. जांच में पटवारी भूमि एवं राजस्व रिकॉर्ड, पंचायत सचिव परिवार के सदस्यों और संबंधित दस्तावेजों और स्थानीय निवास की जानकारी का सत्यापन करते हैं. जरूरत के अनुसार परिवार की सामाजिक स्थिति और आश्रित सदस्यों से संबंधित जानकारी भी जुटाई जाती है.

आय और संपत्ति की भी जांच

अनमोल शर्मा ने बताया कि सत्यापन के दौरान आवेदक की ओर से प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र की भी जांच की जाती है। परिवार की कुल वार्षिक आय के विभिन्न स्रोतों, जैसे मजदूरी, खेती, पेंशन आदि को ध्यान में रखते हुए वास्तविक आय का आकलन किया जाता है. साथ ही उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड और संबंधित डेटाबेस से यह भी जांच की जाती है कि परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता या सरकारी अथवा अर्धसरकारी सेवा में तो नहीं है. भूमि एवं संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जाती है.

ग्राम सभा में होगी सार्वजनिक जांच

प्रारंभिक जांच में पात्र पाए गए परिवारों के नाम पंचायत भवन के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक किए जा सकते हैं, ताकि ग्रामीण स्तर पर किसी अपात्र व्यक्ति के शामिल होने पर आपत्ति दर्ज कराई जा सके। इसके बाद सूची को ग्राम सभा के समक्ष रखा जाता है. ग्राम सभा में चर्चा और आपत्तियों के निस्तारण के बाद सूची को आगे की मंजूरी के लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के पास भेजा जाता है. अंतिम स्तर पर संबंधित अधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों, जांच रिपोर्ट और ग्राम सभा की प्रक्रिया के आधार पर पात्रता का परीक्षण करते हैं. सत्यापन के दौरान यदि किसी व्यक्ति की ओर से गलत जानकारी देने या तथ्य छिपाने की पुष्टि होती है तो नियमानुसार उसका नाम सूची से हटाने के साथ आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है. इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य बीपीएल सूची को अधिक पारदर्शी और वास्तविक पात्र परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है.

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Last Updated : September 8, 2026 at 1:09 PM IST

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