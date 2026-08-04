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रामपुर में मातम: बाजिदपुर गांव के तालाब में डूबने से आलिम और आमिर की मौत

रामपुर के थाना भोट क्षेत्र के बाजिदपुर गांव में मंगलवार शाम तालाब में नहाने गए दो लड़कों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई.

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तीसरे साथी ने भागकर बचाई जान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 9:29 PM IST

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रामपुर: थाना भोट क्षेत्र के बाजिदपुर गांव में तालाब में नहाने गए दो किशोरों की डूबने से मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, जबकि दोनों परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है.

बताया जा रहा है कि तीन बच्चे तालाब में नहाने गए थे, जिनमें से दो गहरे पानी में डूब गए, जबकि तीसरे बच्चे ने किसी तरह अपनी जान बचाई और गांव पहुंचकर परिजनों को सूचना दी. जनपद रामपुर के थाना भोट क्षेत्र के बाजिदपुर गांव में मंगलवार की शाम करीब 4 बजे यह हादसा हुआ.

जानकारी देते परिजन. (Video Credit: ETV Bharat)

तीसरे बच्चे ने दी हादसे की जानकारी: गांव के तीन किशोर नहाने के लिए तालाब पर गए थे. नहाते समय दो बच्चे अचानक तालाब के गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे. उनके साथ मौजूद तीसरे बच्चे ने किसी तरह अपनी जान बचाई और भागकर गांव पहुंचा. उसने परिजनों और ग्रामीणों को घटना की पूरी जानकारी दी.

तालाब से बाहर निकाले जाने तक हो चुकी थी मौत: सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तालाब में दोनों बच्चों की तलाश शुरू कर दी. काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. लड़कों की पहचान आलिम (पुत्र हसीन) और आमिर (पुत्र रईस अहमद) के रूप में हुई है.

परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से किया इनकार: हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया. बच्चों की मां और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजन नूर मोहम्मद ने बताया कि तीन बच्चे तालाब में नहाने गए थे और तालाब काफी गहरा होने की वजह से दो बच्चे पानी में डूब गए. घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई, हालांकि बच्चों के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की गई.

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