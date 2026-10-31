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सौर ऊर्जा से रोशन होगा कानपुर का रामपुर भीमसेन, बनेगा सोलर मॉडल ग्राम

सौर ऊर्जा से रोशन होगा कानपुर का रामपुर भीमसेन. ( Etv Bharat )

कानपुर: कुछ समय पहले कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड के अफसरों ने यह बताया था कि शहर में सोलर कनेक्शन को लेने के लिए आवेदकों की जहां लगातार कतारें लग रही हैं. वहीं अब एक जानकारी शहर के कल्याणपुर विकास खंड के गांव रामपुर भीमसेन से सामने आई है.

इस विकास खंड को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब सोलर मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा. यह फैसला डीएम कानपुर महेंद्र सिंह तंवर ने किया है. डीएम ने बताया इस गांव में एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 110.48 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है.

इस प्रस्ताव और इससे संबंधित डीपीआर को अनुमोदन दे दिया गया है. इसके साथ ही गांव में सौर ऊर्जा आधारित सुविधाओं के विकास की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा. दरअसल, रामपुर भीमसेन का चयन में 2025 में सोलर मॉडल ग्राम के रूप में किया गया था. इसके बाद नई दिल्ली स्थित बसुधा फाउंडेशन ने गांव का सर्वेक्षण और जरूरी स्टडी कर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्धारित मानकों के अनुरूप डीपीआर तैयार की. जब अफसरों ने इस मामले पर मंथन किया तो यूपीनेडा के परियोजना अधिकारी ने डीपीआर का प्रस्तुतीकरण डीएम के सामने दिया. जिस पर डीएम ने फाइल अनुमोदित करते हुए संबंधित अफसरों को आगामी प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए.