सौर ऊर्जा से रोशन होगा कानपुर का रामपुर भीमसेन, बनेगा सोलर मॉडल ग्राम
डीएम महेंद्र सिंह ने बताया इस गांव में एक करोड़ की लागत से 110.48 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 1:00 PM IST
कानपुर: कुछ समय पहले कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड के अफसरों ने यह बताया था कि शहर में सोलर कनेक्शन को लेने के लिए आवेदकों की जहां लगातार कतारें लग रही हैं. वहीं अब एक जानकारी शहर के कल्याणपुर विकास खंड के गांव रामपुर भीमसेन से सामने आई है.
इस विकास खंड को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब सोलर मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा. यह फैसला डीएम कानपुर महेंद्र सिंह तंवर ने किया है. डीएम ने बताया इस गांव में एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 110.48 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है.
इस प्रस्ताव और इससे संबंधित डीपीआर को अनुमोदन दे दिया गया है. इसके साथ ही गांव में सौर ऊर्जा आधारित सुविधाओं के विकास की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा. दरअसल, रामपुर भीमसेन का चयन में 2025 में सोलर मॉडल ग्राम के रूप में किया गया था.
इसके बाद नई दिल्ली स्थित बसुधा फाउंडेशन ने गांव का सर्वेक्षण और जरूरी स्टडी कर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्धारित मानकों के अनुरूप डीपीआर तैयार की. जब अफसरों ने इस मामले पर मंथन किया तो यूपीनेडा के परियोजना अधिकारी ने डीपीआर का प्रस्तुतीकरण डीएम के सामने दिया. जिस पर डीएम ने फाइल अनुमोदित करते हुए संबंधित अफसरों को आगामी प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए.
केंद्र और राज्य से अलग-अलग मिलेगी मदद: इस पूरे मामले को लेकर डीएम कानपुर महेंद्र सिंह तंवर ने बताया परियोजना के अंतर्गत गांव में कुल 110.48 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया जाएगा. जिसकी कुल अनुमानित लागत एक करोड़ 28 हजार तेरह रुपये है.
इसमें से 96 लाख 62945 रुपये केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में प्रस्तावित हैं, जबकि 3,65,368 रुपये का अंशदान स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा. परियोजना के क्रियान्वयन से गांव में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और सार्वजनिक सुविधा में सौर ऊर्जा की भागीदारी बढ़ेगी.
सूबे के हर जिले में एक गांव को सोलर मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करने की तैयारी: डीएम कानपुर महेंद्र सिंह तंवर ने बताया इस योजना के अंतर्गत सूबे के हर जिले में एक गांव को सोलर मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करने की पहल की गई है. इसके लिए केंद्र द्वारा हर गांव को एक करोड़ रुपये की धनराशि देने का प्रावधान किया गया है.
योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ ही पंचायत भवन अन्य पात्र सरकारी भवनों व सार्वजनिक परिसंपत्तियों को सौर ऊर्जा आधारित सुविधाओं से लैस करना है. रामपुर भीमसेन में इस परियोजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण स्तर पर स्वच्छ व नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग कोई बढ़ावा मिलेगा.