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रामपुर: बार काउंसिल ने एल्डर्स कमेटी के फैसले को पलटा, 63 अधिवक्ताओं की सदस्यता बहाल करने के निर्देश

रामपुर: बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं की सदस्यता को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने एल्डर्स कमेटी के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 63 अधिवक्ताओं की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी. इस पूरे मामले ने अब बार एसोसिएशन की राजनीति और कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने इस कार्रवाई को प्रथम दृष्टया असंवैधानिक माना है. साथ ही यह भी कहा है कि 63 अधिवक्ताओं को बिना सुनवाई के अवसर दिए निष्कासन आदेश जारी किया गया. इतना ही नहीं, विवादित आदेश पर एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन के हस्ताक्षर भी नहीं हैं.

बार काउंसिल ने एल्डर्स कमेटी के फैसले को पलटा (Video Credit: ETV Bharat)

बार काउंसिल ने आदेश पर स्थगन लगाते हुए बार एसोसिएशन रामपुर को तीन दिन के भीतर सभी 63 अधिवक्ताओं की सदस्यता बहाल करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना होने पर अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत कार्रवाई की जाएगी.



वही वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अध्यक्ष रामपुर बार एसोसिएशन सतनाम सिंह मट्टू ने बताया कि रामपुर में दो बार होने की वजह से अधिवक्ताओं में विभाजन की स्थिति बन रही थी. इसी को खत्म करने के लिए कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर फैसला लिया गया कि दोनों बार के अधिवक्ता एक मंच पर आएं. इसके बाद दूसरी बार से इस्तीफा देकर 63 अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन रामपुर की सदस्यता ग्रहण की.