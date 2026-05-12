ETV Bharat / state

रामपुर: बार काउंसिल ने एल्डर्स कमेटी के फैसले को पलटा, 63 अधिवक्ताओं की सदस्यता बहाल करने के निर्देश

बार काउंसिल ने बार एसोसिएशन रामपुर को तीन दिन के भीतर सभी 63 अधिवक्ताओं की सदस्यता बहाल करने के निर्देश दिए हैं.

बार काउंसिल ने 63 अधिवक्ताओं की सदस्यता बहाल की
बार काउंसिल ने 63 अधिवक्ताओं की सदस्यता बहाल की (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 5:33 PM IST

|

Updated : May 12, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर: बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं की सदस्यता को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने एल्डर्स कमेटी के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 63 अधिवक्ताओं की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी. इस पूरे मामले ने अब बार एसोसिएशन की राजनीति और कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने इस कार्रवाई को प्रथम दृष्टया असंवैधानिक माना है. साथ ही यह भी कहा है कि 63 अधिवक्ताओं को बिना सुनवाई के अवसर दिए निष्कासन आदेश जारी किया गया. इतना ही नहीं, विवादित आदेश पर एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन के हस्ताक्षर भी नहीं हैं.

बार काउंसिल ने एल्डर्स कमेटी के फैसले को पलटा (Video Credit: ETV Bharat)

बार काउंसिल ने आदेश पर स्थगन लगाते हुए बार एसोसिएशन रामपुर को तीन दिन के भीतर सभी 63 अधिवक्ताओं की सदस्यता बहाल करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना होने पर अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

वही वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अध्यक्ष रामपुर बार एसोसिएशन सतनाम सिंह मट्टू ने बताया कि रामपुर में दो बार होने की वजह से अधिवक्ताओं में विभाजन की स्थिति बन रही थी. इसी को खत्म करने के लिए कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर फैसला लिया गया कि दोनों बार के अधिवक्ता एक मंच पर आएं. इसके बाद दूसरी बार से इस्तीफा देकर 63 अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन रामपुर की सदस्यता ग्रहण की.


बताया गया कि 4 सितंबर 2025 को हुई साधारण सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था कि दूसरी बार से आने वाले सभी अधिवक्ताओं को समान अधिकार दिए जाएंगे. नियमानुसार सभी से फीस लेकर सदस्य बनाया गया, लेकिन चुनाव के दौरान अचानक इन अधिवक्ताओं के वोटिंग अधिकार पर रोक लगा दी गई.

वरिष्ठ अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि एल्डर कमेटी के चेयरमैन की अनुपस्थिति में कथित रूप से फर्जी तरीके से आदेश जारी कर इन अधिवक्ताओं को मतदान से वंचित किया गया. बाद में 24 मार्च 2026 को इनकी सदस्यता भी समाप्त कर दी गई थी.

हालांकि मामले को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में ले जाया गया, जहां परिषद ने प्रस्ताव को वैध मानते हुए सभी 63 अधिवक्ताओं की सदस्यता बहाल कर दी है. अधिवक्ताओं ने इसे सत्य की जीत बताते हुए बार में एकता और मजबूती की बात कही है.

ये भी पढ़ें: लखनऊ बार एसोसिएशन चुनाव : समागम समारोह में जीतू यादव बोले - अधिवक्ता समाज के लिए संघर्ष करता रहूंगा

ये भी पढ़ें: वकील शुऐब किदवई की हत्या को लेकर आक्रोश, हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम

Last Updated : May 12, 2026 at 6:40 PM IST

TAGGED:

63 ADVOCATES RESTORED MEMBERSHIP
RAMPUR BAR COUNCIL
RAMPUR NEWS
BAR ASSOCIATION RAMPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.