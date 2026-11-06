रामपुर बाबा भूरी वाले दंगल; हरियाणा के पहलवान रोहित ने जीती लाल झंडी की कुश्ती, मिला 31 हजार रुपये का इनाम
तहसील मिलक क्षेत्र के धनोरी गांव में बाबा भूरी वाले के नाम से हर साल दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 8:25 AM IST|
Updated : November 6, 2026 at 8:46 AM IST
रामपुर : तहसील मिलक क्षेत्र के धनोरी गांव में बाबा भूरी वालों ने नाम से आयोजित वार्षिक दंगल में हरियाणा के पहलवान रोहित ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतिष्ठित 'लाल झंडी की कुश्ती' का मुख्य मुकाबला जीतकर अखाड़े का खिताब अपने नाम कर लिया. पहलवान रोहित को आयोजक मंडल की ओर से 31 हजार रुपये का इनाम दिया गया है.
रामपुर की तहसील मिलक क्षेत्र के धनोरी गांव में कुश्ती के शौकीनों को दो दिन तक रोमांच और जोर-आजमाइश का शानदार नजारा देखने को मिला. 4 और 5 नवंबर को बाबा भूरी वालों के नाम से हर साल आयोजित होने वाले पारंपरिक दंगल का आयोजन किया गया. दंगल को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग धनोरी गांव पहुंचे थे. दंगल में उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा सहित कई राज्यों के नामी पहलवानों ने पहुंचकर अपनी ताकत और कुश्ती के हुनर का प्रदर्शन किया. दंगल के अंतिम दिन लाल झंडी की कुश्ती आकर्षण का केंद्र रही. जिसमें हरियाणा के पहलवान रोहित ने जीत हासिल की.
दंगल में करीब 48 वर्षों से लगातार पहुंच रहे हरियाणा के पुराने पहलवानों और रेफरी का भी सम्मान किया गया. आयोजकों के मुताबिक इन पहलवानों का दंगल से वर्षों पुराना रिश्ता है और अब ये परिवार के सदस्य की तरह हैं.
दंगल आयोजक मनप्रीत सिंह ने बताया कि इस बार दंगल में हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचे और सभी मुकाबले बेहद शानदार रहे. लाल झंडी की कुश्ती काफी रोमांचक रही. जिसमें पहलवान रोहित पानीपत ने अंकों के आधार पर जीत हासिल की. बाबा भूरी जी की कृपा और क्षेत्र के लोगों के प्यार की वजह से हर साल दंगल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होता है. दूर-दराज से लोग यहां कुश्ती देखने पहुंचते हैं.
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