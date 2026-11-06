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रामपुर बाबा भूरी वाले दंगल; हरियाणा के पहलवान रोहित ने जीती लाल झंडी की कुश्ती, मिला 31 हजार रुपये का इनाम

कुश्ती विजेता हरियाणा के पहलवान रोहित के साथ अतिथि व आयोजक. ( Photo Credit : ETV Bharat )

रामपुर : तहसील मिलक क्षेत्र के धनोरी गांव में बाबा भूरी वालों ने नाम से आयोजित वार्षिक दंगल में हरियाणा के पहलवान रोहित ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतिष्ठित 'लाल झंडी की कुश्ती' का मुख्य मुकाबला जीतकर अखाड़े का खिताब अपने नाम कर लिया. पहलवान रोहित को आयोजक मंडल की ओर से 31 हजार रुपये का इनाम दिया गया है.





रामपुर की तहसील मिलक क्षेत्र के धनोरी गांव में कुश्ती के शौकीनों को दो दिन तक रोमांच और जोर-आजमाइश का शानदार नजारा देखने को मिला. 4 और 5 नवंबर को बाबा भूरी वालों के नाम से हर साल आयोजित होने वाले पारंपरिक दंगल का आयोजन किया गया. दंगल को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग धनोरी गांव पहुंचे थे. दंगल में उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा सहित कई राज्यों के नामी पहलवानों ने पहुंचकर अपनी ताकत और कुश्ती के हुनर का प्रदर्शन किया. दंगल के अंतिम दिन लाल झंडी की कुश्ती आकर्षण का केंद्र रही. जिसमें हरियाणा के पहलवान रोहित ने जीत हासिल की.