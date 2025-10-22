ETV Bharat / state

सपा नेता आजम खान ने कहा जो लोग दीये जलाते हैं वे कुछ भी जला सकते हैं...

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान ने दीपावली पर न्यूज एजेंसी ANI को दिया भावनात्मक बयान.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान (Photo Credit : ANI)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 22, 2025 at 3:01 PM IST

रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान ने दीपावली पर न्यूज एजेंसी ANI को ऐसा भावनात्मक बयान दिया है, जिसकी सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है. आजम खान ने कहा है कि दीये जलाए नहीं जाते हैं दीये रोशन किए जाते हैं. जो लोग दीये जलाते हैं वह कुछ भी जला सकते हैं. सपा नेता ने कहा अब नेताओं का सम्मान घट गया है. लोग उन्हें कंधा मारते हैं पीछे कर देते हैं और कहते हैं कि विधायक-सांसद तुम अपने घर के होगे.

बता दें, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान सीतापुर जेल से 23 महीने बाद रिहा होकर वापस अपने घर पहुंचे हैं. इसके बाद से ही आजम खान अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं. वह अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहे हैं. हर दिन कुछ न कुछ बयान में नयापन दिखाई पड़ने लगा है. बीते दिनों सांसद मुहिबुल्लाह नदवी को लेकर आजम खान ने बयान दिया था कि मैं उन्हें नहीं जानता इस पर काफी टीका टिप्पणी हुई थी. अब आजम खान ने दीपावली पर बयान दिया है.

मीडिया से मुखातिब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान. (Video Credit : ANI)



समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बयान में कहा है कि दीपावली पर जो लोग दीये जलाते हैं वे कुछ भी जला सकते हैं. हालांकि जो लोग दीये रोशन करते हैं. उनका मकसद उजाला देना होता है, ठंडक देना होता है. आजम खान ने अयोध्या के दीप उत्सव पर भी कटाक्ष किया, कहा भीड़ हट जाती थी रास्ता देते थे लोग, लेकिन आज कंधा मारते हैं और पीछे कर देते हैं. कहते हैं विधायक होगे आप अपने घर के सांसद होंगे. आप अपने घर के मंत्री होंगे यहां लाइन में लगिए.

बरेली की आई लव मोहम्मद घटना पर आजम खान ने कहा कि मसले का हल बातचीत से निकाला जा सकता है. यह तो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का षड्यंत्र था. जाहिर है कोई अगर किसी से मोहब्बत करता है वह कोई भी हो उसे मोहब्बत करने का उसे हक है, इख्तियार है, उसका पैदाइशी हक है. आजम खान शायराना अंदाज में कहा किसी से कोई चारा तो नहीं सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पर इजारा तो नहीं, हमें लाना पड़ेगा इस एहसास को वापस.

