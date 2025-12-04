ETV Bharat / state

रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान ने अपनी पत्नी, बेटे-बेटी से मिलने से किया इनकार

इस बीच गुरुवार को परिवार के सदस्य उनसे मिलने जेल पहुंचे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी. आजम खान की पत्नी डाॅ. तंजीन फातिमा ने बताया कि दोनों ने परिवार से मिलने से मना कर दिया है. तंजीन के साथ उनका बड़ा बेटा अदीब आजम और बेटी निखत अखलाक भी मुलाकात के लिए आए थे.

रामपुर: जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अपनी ही पत्नी, बेटे और बेटी से मिलने से मना कर दिया. दो पैन कार्ड बनवाने के मामले में स्थानीय अदालत ने नवंबर माह की 17 तारीख को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा सुनाई थी. तब से दोनों रामपुर जेल में बंद हैं.

जेल प्रशासन की ओर से परिवार को ये जानकारी दी गई कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते. इसके बाद परिवार को लौटना पड़ा. करीब 1 घंटे बाद जेल से बाहर आते समय डॉ. फातिमा दुखी नजर आईं. जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम से मुलाकात नहीं हो पाई. दोनों ने मना कर दिया. इतना कहते हुए वह गाड़ी में बैठकर वापस घर के लिए रवाना हो गईं.

गौरतलब हो कि अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कॉर्ड मामले में रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने करीब 16 दिन पहले आजम खान और अब्दुल्ला को दोषी करार देते हुए 7–7 साल की सजा सुनाई थी. मामला साल 2019 से जुड़ा है जब भाजपा के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. उनका आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के पास 2 अलग-अलग पैन कॉर्ड मौजूद हैं. इस सिलसिले में आजम खान को भी आरोपी बनाया गया था.

सपा सरकार में मंत्री रहे आजम खान पर कई मामले चल रहे हैं. इससे पहले एक अन्य मामले में वह सीतापुर जेल में बंद थे और तकरीबन दो महीने पहले ही बेल पर जेल से बाहर आए थे. हालांकि इसकी कोई वजह सामने नहीं आई है, पर यह चौंकाने वाला है कि आखिर आजम खान और उनके बेटे ने अपने ही परिवार से मिलने से इनकार क्यों कर दिया?



