तोतों के 'आतंक' से पूरा गांव परेशान, सुबह से लेकर शाम तक पहरेदारी कर रहे लोग
रामपुर में तोतों के झुंड सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं. बागवानों को ये भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 10:55 AM IST|
Updated : August 9, 2026 at 12:05 PM IST
रामपुर बुशहर: हिमाचल में सेब का सीजन शुरू हो चुका है. सब्जियों में सेब की आमद हो रही है. वहीं रामपुर में इन दिनों सेब की फसल को लाल चोंच वाले तोतों से बचाना मुश्किल हो गया है. तोतों के ये झुंड सुबह और शाम के समय बगीचों में पहुंचकर सेब को नुकसान पहुंचा रहे हैं. इससे बागवानों की साल भर की मेहनत पर संकट खड़ा हो गया है और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. इनके इस आतंक से कई गांव परेशान हैं.
बागवान नरैण पंचायत के बागवान सचिन बिष्ट ने बताया कि हमें सुबह करीब छह बजे से ही बगीचे में तैनात रहना पड़ता है. तोतों के झुंड बगीचे में पहुंचते ही सेब के फलों पर बैठकर उन्हें कुतरना शुरू कर देते हैं. उन्हें उड़ाने के लिए लगातार बगीचे में निगरानी करनी पड़ती है. कई बार सुबह से करीब 11 बजे तक बगीचे में ही रहना पड़ता है, ताकि तोतों को दूर रखा जा सके.
वहीं, बागवान देवेंद्र पौंड ने बताया कि तोतों ने बागवानों का जीना हराम कर दिया है. पक्षी सेब को पूरा खाने के बजाय उसे जगह-जगह से थोड़ा-थोड़ा कुतर देते हैं, जिससे फल बाजार में बेचने योग्य नहीं रहता. रोजाना करीब एक पेटी तक सेब खराब हो रहे हैं. एक पेटी की कीमत 2 हजार से लेकर 4500 सौ के बीच है. सुबह और शाम के समय तोतों की संख्या काफी अधिक रहती है. अकेले शोर मचाकर तोतों को भगाना मुश्किल हो रहा है. उन्होंने बताया कि हालांकि, किसी भी जहरीले पदार्थ, अवैध जाल या पक्षियों को नुकसान पहुंचाने वाले तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.
वहीं उद्यान विभाग रामपुर के उद्यान विकास अधिकारी डाक्टर प्रवीण मेहता ने बताया कि विशेषज्ञों की सलाह से बगीचों में बर्ड-नेट/एंटी-बर्ड नेट लगाना, चमकीली रिफ्लेक्टिव टेप, पुराने सीडी/मिरर स्ट्रिप जैसे दृश्य डरावने उपकरण लगाना और समय-समय पर उनकी जगह बदलना उपयोगी हो सकता है. इसके अलावा सौर ऊर्जा या बैटरी से चलने वाले बर्ड-रिपेलर और रिकॉर्डेड शिकारी पक्षियों की आवाज वाले उपकरण भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं.
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