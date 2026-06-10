शिमला जिले के शिरगुली गांव में तीन मकानों में लगी भीषण आग, 30 कमरे जलकर हुए राख
रामपुर उपमंडल के शिरगुली गांव में आग लगने से तीन मकान जलकर राख हो गए. अंदर रखा सामान भी पूरी तरह जल गए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 10:42 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के एक गांव में आग लगने से तीन मकान इसके चपेट में आ गए, देखते ही देखते तीन घरों से निकल रही आग की लपटें आसमान छूने लगी. स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन भीषण आग में तीनों घरों के करीब 30 कमरे और उसमें रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गए.
यह घटना जिला शिमला के बलसन शिरगुली गांव का है. जहां भीषण आग लगने से तीन रिहायशी मकान पूरी तरह जलकर राख हो गए. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे करीब 30 से अधिक कमरे आग की चपेट में आकर नष्ट हो गए. इस हादसे में लाखों रुपये की संपत्ति के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है.
जानकारी के अनुसार, आग लगने से गांव में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई. वहीं, गांव तक सड़क सुविधा न होने के कारण दमकल विभाग के वाहन मौके तक नहीं पहुंच सके, जिससे आग पर काबू पाने में काफी दिक्कतें आईं.
गनीमत रही कि इस अग्निकांड में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. वहीं, इस घटना में प्रभावित परिवारों का घर और घरेलू सामान पूरी तरह नष्ट हो गया है. राजस्व विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रही हैं. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और प्रभावित परिवारों को राहत उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया जारी है.
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