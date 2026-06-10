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शिमला जिले के शिरगुली गांव में तीन मकानों में लगी भीषण आग, 30 कमरे जलकर हुए राख

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के एक गांव में आग लगने से तीन मकान इसके चपेट में आ गए, देखते ही देखते तीन घरों से निकल रही आग की लपटें आसमान छूने लगी. स्थानीय लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन भीषण आग में तीनों घरों के करीब 30 कमरे और उसमें रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गए.

यह घटना जिला शिमला के बलसन शिरगुली गांव का है. जहां भीषण आग लगने से तीन रिहायशी मकान पूरी तरह जलकर राख हो गए. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे करीब 30 से अधिक कमरे आग की चपेट में आकर नष्ट हो गए. इस हादसे में लाखों रुपये की संपत्ति के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है.

जानकारी के अनुसार, आग लगने से गांव में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैलती चली गई. वहीं, गांव तक सड़क सुविधा न होने के कारण दमकल विभाग के वाहन मौके तक नहीं पहुंच सके, जिससे आग पर काबू पाने में काफी दिक्कतें आईं.