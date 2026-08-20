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रामपुर में सात वर्षीय बच्चे की नाले में डूबने से मौत; मौत की खबर सुनते ही मां ने पिया तेजाब

स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर लौट रहा था, लबालब भरे नाले में पैर फिसलने से टूटी सांसों की डोर.

7 वर्षीय बच्चे की नाले में डूबने से मौत
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 8:27 AM IST

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रामपुर: कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र के अजीतपुर में सात वर्षीय मासूम अमान की खुले नाले में डूबने से मौत हो गई. स्कूल की छुट्टी के बाद अमान अपने बड़े भाई के साथ घर लौट रहा था. इसी दौरान तेज बारिश के चलते पानी से लबालब भरे नाले के पास उसका पैर फिसल गया और वह नाले में जा गिरा. करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अमान का शव बरामद किया जा सका. बेटे की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां ने घर में रखा तेजाब पी लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई. उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.

दरअसल, रामपुर के कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र के अजीतपुर का है. यहां रहने वाला जमीर अहमद हैदराबाद में रहकर मेहनत-मजदूरी करता है, जबकि उसका परिवार अजीतपुर में रहता है. जमीर का सात वर्षीय बेटा अमान यूकेजी में पढ़ता था.

बताया जा रहा है कि आज दोपहर करीब दो बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद अमान अपने बड़े भाई के साथ घर वापस जा रहा था. इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश की वजह से इलाके के नाले पानी से पूरी तरह भर गए थे. रास्ते में अचानक अमान का पैर फिसल गया और वह खुले नाले में जा गिरा.

अमान को नाले में गिरता देख उसके बड़े भाई ने शोर मचाया. आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बच्चे की तलाश शुरू की गई. घटना की सूचना जिला प्रशासन को भी दी गई। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अमान का शव नाले से बरामद किया गया.


मासूम की मौत की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, घर में कोहराम मच गया. बेटे की मौत का सदमा उसकी मां बर्दाश्त नहीं कर सकीं और उन्होंने घर में रखा तेजाब पी लिया. तेजाब पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल उनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है.

हादसे के बाद परिवार ने खुले नालों को लेकर नगर पालिका पर भी सवाल खड़े किए हैं. परिजनों का आरोप है कि खुले नाले की वजह से ही मासूम की जान गई है. खास बात यह है कि करीब 20 से 25 दिन पहले भी एक सात वर्षीय बच्चे की नाले में डूबने से मौत की बात सामने आई थी.

लगातार सामने आ रहे ऐसे हादसों ने खुले नालों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल अमान की मौत के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है, जबकि आसपास के लोग भी इस दर्दनाक घटना से सदमे में हैं.

फिलहाल मासूम अमान की मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. वहीं उसकी मां का जिला अस्पताल में उपचार जारी है. अब सवाल यही है कि खुले नालों को लेकर आखिर कब जिम्मेदार विभाग गंभीर कदम उठाएगा, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसी दर्दनाक घटना का सामना न करना पड़े.


मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बृजेश सक्सेना ने बताया कि सात वर्षीय अमान को नाले में डूबने के बाद जिला अस्पताल लाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी. बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया है. वहीं बच्चे की मां द्वारा तेजाब पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी, जिनका जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है.

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