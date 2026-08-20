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रामपुर में सात वर्षीय बच्चे की नाले में डूबने से मौत; मौत की खबर सुनते ही मां ने पिया तेजाब

रामपुर: कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र के अजीतपुर में सात वर्षीय मासूम अमान की खुले नाले में डूबने से मौत हो गई. स्कूल की छुट्टी के बाद अमान अपने बड़े भाई के साथ घर लौट रहा था. इसी दौरान तेज बारिश के चलते पानी से लबालब भरे नाले के पास उसका पैर फिसल गया और वह नाले में जा गिरा. करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अमान का शव बरामद किया जा सका. बेटे की मौत की खबर सुनते ही उसकी मां ने घर में रखा तेजाब पी लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई. उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.



दरअसल, रामपुर के कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र के अजीतपुर का है. यहां रहने वाला जमीर अहमद हैदराबाद में रहकर मेहनत-मजदूरी करता है, जबकि उसका परिवार अजीतपुर में रहता है. जमीर का सात वर्षीय बेटा अमान यूकेजी में पढ़ता था.

बताया जा रहा है कि आज दोपहर करीब दो बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद अमान अपने बड़े भाई के साथ घर वापस जा रहा था. इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश की वजह से इलाके के नाले पानी से पूरी तरह भर गए थे. रास्ते में अचानक अमान का पैर फिसल गया और वह खुले नाले में जा गिरा.

अमान को नाले में गिरता देख उसके बड़े भाई ने शोर मचाया. आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बच्चे की तलाश शुरू की गई. घटना की सूचना जिला प्रशासन को भी दी गई। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अमान का शव नाले से बरामद किया गया.



मासूम की मौत की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, घर में कोहराम मच गया. बेटे की मौत का सदमा उसकी मां बर्दाश्त नहीं कर सकीं और उन्होंने घर में रखा तेजाब पी लिया. तेजाब पीने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल उनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है.



हादसे के बाद परिवार ने खुले नालों को लेकर नगर पालिका पर भी सवाल खड़े किए हैं. परिजनों का आरोप है कि खुले नाले की वजह से ही मासूम की जान गई है. खास बात यह है कि करीब 20 से 25 दिन पहले भी एक सात वर्षीय बच्चे की नाले में डूबने से मौत की बात सामने आई थी.