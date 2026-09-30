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नूंह में इनेलों की रैली: दीपेंद्र हुड्डा के आरोपों पर पार्टी ने किया पलटवार, बोले- 'रैली हम करते हैं दर्द कांग्रेसियों को होता'

नूंह में इनेलो की रैली पर कांग्रेस के आरोपों पर पार्टी के प्रदेशध्यक्ष रामपाल माजरा के साथ चंडीगढ़ ब्यूरो हेड भूपेंद्र जिष्टू की खास बातचीत.

INLD Rampal Majra
इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 30, 2026 at 8:47 PM IST

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चंडीगढ़ः हरियाणा में दो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और इनेलो है. वैसे तो विपक्ष का काम सत्ता पक्ष को घेरने का होता है. लेकिन इन दिनों सत्ता के विरोध से ज्यादा इन दोनों विपक्षी दलों के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है. दोनों पार्टियां एक दूसरे को जहां बीजेपी की B टीम बता रही है, साथ ही बीजेपी के साथ सांठगांठ का एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. कांग्रेस और इनेलो के बीच छिड़े इस सियासी संग्राम को लेकर ईटीवी भारत ने इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा से बातचीत की.

'..लहर तो कांग्रेस की थी लेकिन सरकार बीजेपी ने बनाई': जब इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा से सवाल किया गया कि आखिर कांग्रेस इनेलो की नूंह में हुई ताऊ देवीलाल सम्मान दिवस रैली को आखिर क्यों निशाना बना रही है. आखिर वह आपको बीजेपी की B टीम क्यों कह रही है? इस पर वे कहते हैं कि "रैली हम करते हैं कांग्रेसियों के पेट में दर्द होता है. कांग्रेस पार्टी के लोग उनके नेताओं से जिस तरह आज हताश और नराश हैं, उसकी मुख्य वजह यह है कि पिछले 2024 के चुनाव में लहर तो कांग्रेस की थी लेकिन सरकार बीजेपी ने बनाई."

इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कांग्रेस पर किया पलटवार (ETV Bharat)

'SEZ के नाम पर किसानों की जमीन छीनी गईं': वे कहते हैं कि "इसकी कांग्रेस खुद दोषी है, क्योंकि इनकी आपसी लड़ाई, टांग खिंचाई, टिकट काटवाई और वोट दूसरों की गिरवाई यह मुख्य वजह रही कि उनकी आपसी पार्टी बाजी की वजह से सत्ता में बीजेपी आई. रैली हम करते हैं दर्द कांग्रेसियों को होता है, कांग्रेसियों ने भी अपने वक्त में लुट मचाई थी. किस तरह से SEZ के नाम पर किसानों की जमीन छीन कर बड़ी कम्पनियों को दे दी थी. किस तरह जमीनें एक्वायर की गई और एक्वायर करने का डर दिखाकर किसानों से सस्ते दाम पर खरीदकर बड़ी कंपनियों के हवाले जमीनें की. किसानों के बच्चों को जमीन से बेदखल भीख मांगने को मजबूर किया था."

INLD Rampal Majra
इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा (ETV Bharat)

'कांग्रेसी और भी ज्यादा भ्रष्ट हैं, बीजेपी के लोग ही इनके भाई हैं': वे कहते हैं कि "यह कांग्रेसी और भी ज्यादा भ्रष्ट हैं और बीजेपी के लोग ही इनके भाई हैं, इन्होंने भी भ्रष्टाचार फैलाया है. आज हरियाणा को कर्ज में नंबर एक पर ले गए, आज हरियाणा बेरोजगारी को नंबर एक पर ले गए, आज हरियाणा को अपराध में नम्बर एक पर ले गए, नशे में नम्बर एक पर ले गए, आज हरियाणा में लोग इनसे दुखी हैं." वे कहते हैं कि आज हर जगह पैसा मांगा जाता है वैध और अवैध दोनों तरह की कॉलोनी बीजेपी के लोग काट रहे हैं.

'एक वोट खरीदती है, एक वोट बेचती है': वे आरोप लगाते हुए कहते हैं कि "इनके वक्त में धन घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, तालाब खुदाई घोटाला हुआ, सफाई घोटाला हुआ, आईडीएफसी बैंक घोटाला हुआ. वहीं पंचकूला में एमसी के पैसे खा गए, अमृत योजना के रोहतक में पैसे खा गए, फरीदाबाद के चार सौ करोड़ डकार गए. आज तक फाइल नहीं मिली. इन्होंने मंदिर तक को नहीं छोड़ा. इन दोनों पार्टियों से लोग तंग है. क्योंकि एक वोट खरीदती है, एक वोट बेचती है."

'कांग्रेस ने 14 वोट खराब कर दी थी': वे कहते हैं कि इसके दो उदाहरण राज्यसभा चुनाव के हैं, कांग्रेस पार्टी ने 2016 राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने 14 वोट खराब कर दी थी, स्याही कांड हुआ था. ठीक उसी तरह इस बार भी राज्यसभा चुनाव में इन्होंने नौ वोटें जिस तरह से खराब की. पांच कांग्रेस ने बीजेपी को दे दी और चार कैंसल कर दी थी.

जब उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस के लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि "आपकी पार्टी जानबुझकर कांग्रेस के गढ़ में रैली करती है, पहले रोहतक अब नूंह ?

'वे कहते हैं कि हमने 23 मार्च को नरवाना में रैली की थी शहीदे आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत के दिवस पर, हमने कैथल में चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाया, हमने करनाल में मनाया, पानीपत में मनाया, हिसार में, फतेहाबाद में, भिवानी, जींद में हमारे लिए ओर हरियाणा एक है. जो गढ़ कह रहे हैं उनका कौन आ गढ़ है, उनके सोनीपत में छह मैं से एक सीट कांग्रेस की है, जींद की पांच सीट में से एक कांग्रेस की है. चार बीजेपी की है. यही हाल भिवानी का है उनका कोई गढ़ नहीं है. गढ़ किस बात का कहते हो, 37 विधायक लोगों ने दिए, सरकार देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने 37 लिए, यह उसमें भी संतुष्ट हो गए, उसमें से भी दो चले गए. किस बात का गढ़ है जो 37 को भी संभाल नहीं सके."

'अधजल घघरी छलकत जाए': कांग्रेस के विधायक जस्सी पेटवाड़ के इनेलो को बीजेपी का तोता कहने के आरोपों पर वे कहते हैं कि अधजल घघरी छलकत जाए. यह दाव लग जाते हैं. कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है.

कार्यकर्ताओं को दी बधाईः क्या आपकी नूंह रैली की सफलता की वजह से भी यह सब आरोप तो नहीं लग रह है? वे कहते हैं कि आपके माध्यम से प्रदेश के सभी लोगों को, इनेलो के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं, और उन्हें रैली की सफलता के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं.

ये भी पढ़ें-नूंह रैली पर जस्सी पेटवाड़ का बड़ा हमला, बोले- "BJP के तोते हैं चौटाला परिवार, बीजेपी जैसा बुलाती है, वैसे ही बोलते हैं"

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