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कोडरमा में गजराज का उत्पात: जंगली क्षेत्रों से निकलकर अब शहरी इलाकों में पहुंचा जंगली हाथियों का झुंड, लोगों में दहशत

कोडरमा में जंगली हाथियों का झुंड. ( फोटो-ईटीवी भारत )