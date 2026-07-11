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कोडरमा में गजराज का उत्पात: जंगली क्षेत्रों से निकलकर अब शहरी इलाकों में पहुंचा जंगली हाथियों का झुंड, लोगों में दहशत

कोडरमा में हाथियों का झुंड लगातार विचरण कर रहा है. इस कारण लोग भय के साये में जी रहे हैं.

Wild elephants in Koderma
कोडरमा में जंगली हाथियों का झुंड. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 11, 2026 at 3:18 PM IST

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कोडरमा:जिले में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है. ग्रामीण और जंगली इलाकों के बाद अब हाथी शहरी इलाकों में भी देखे जा रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत व्याप्त है. रात के अंधेरे में हाथियों की चहलकदमी बढ़ जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. अब तक हाथियों के हमले में कई लोगों की जान भी जा चुकी है, जिससे जंगल से सटे इलाकों में लोग रतजगा करने को मजबूर हैं.

हाथियों की गतिविधि पर वन विभाग की नजरः डीएफओ

हालांकि वन विभाग की ओर से लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है. इस संबंध में डीएफओ सौमित्र शुक्ल ने कहा कि हाथियों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही हैं. क्यूआरटी और वन रक्षी लगातार नजर बनाए हुए हैं. विभाग को जहां भी हाथियों के विचरण की सूचना मिलती है वहां के जनप्रतिनिधियों और जनता को सतर्क किया जाता है. हाथियों को ट्रेस किया जा रहा है और उन्हें आबादी वाले इलाके से भगाने की कोशिशें की जा रही हैं. लगातार माइकिंग कराई जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

डीएफओ सौमित्र शुक्ल और विधायक डॉ. नीरा यादव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

विधायक ने वन विभाग की कार्यशैली पर उठाए सवाल

कोडरमा में हालात इतने गंभीर हैं कि शहरी इलाकों में भी हाथी देखे जा रहे हैं. कोडरमा विधायक डॉ. नीरा यादव ने इस मामले को गंभीर बताते हुए ग्रामीणों को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की हैं. विधायक ने वन विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विभाग के लोग निष्क्रिय बने हुए हैं, जबकि दूसरी ओर जंगलों की कटाई लगातार जारी है. जिसका असर वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर पड़ रहा है. इसी कारण हाथी अब रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं.विधायक ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने समय रहते इस मामले में संज्ञान नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है.

Wild elephants in Koderma
हाथियों द्वारा तोड़ी गई दीवार. (फोटो-ईटीवी भारत)

दरअसल, कोडरमा चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है. ऐसे में जंगल और उससे सटे इलाकों में रहने वाले ग्रामीण सबसे ज्यादा खतरे में हैं. कई लोग अब भी मिट्टी और कच्चे मकानों में रहते हैं. जिससे उनपर अधिक खतरा है.

Wild elephants in Koderma
कोडरमा में विचरण करते जंगली हाथी. (फोटो-ईटीवी भारत)

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