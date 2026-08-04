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मेरठ में कांवड़ियों के दो गुट आपस में भिड़े, मारपीट, 1 पुलिस कर्मी घायल

मेरठ: दौराला थाना क्षेत्र से में सोमवार को कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए आपस में भिड़ गए. देर रात हाईवे पर कांवड़ियों के दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुआ. सूचना पर मौके पहंची पुलिस ने स्थिति को भारी मशक्कत के बाद नियंत्रित किया. हालांकि इस दौरान एक पुलिस कर्मी के घायल होने की बात भी सामने आई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, सोमवार की देर रात दौराला थाना क्षेत्र से कांवड़ यात्री आगे बढ़ रहे थे, तभी दिल्ली की देवकी कॉलोनी के रहने वाले विकास मिश्रा अपने साथियों के साथ हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे थे. इस दौरान गौतमबुद्ध नगर के थाना बिसरख क्षेत्र के हैबतपुर में रहने वाले सोनू यादव (मूल रूप से बिहार निवासी ) और गुड्डू की बाइक विकास मिश्रा की कांवड़ से टकरा गई, इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ. देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए. दोनों पक्ष में जमकर मारपीट हुई. वहीं, सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिसकर्मियों को भी मामला शांत करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिसका वीडियों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस दौरान एक पुलिस कर्मी भी घायल हो गया.