ETV Bharat / state

माओवाद के अंधेरे से ग्लैमर की चकाचौंध तक, सरेंडर्ड महिला नक्सली काला अतीत भुलाकर बुन रहीं सुनहरा भविष्य

वर्ष 2007 में नक्सली दलम की सदस्य के रूप में जुड़ने के बाद वह माओवादी संगठन की बटालियन नंबर-1 में सक्रिय रही. संवेदनशील इलाकों में वह एसएलआर जैसे हथियार के साथ माओवादी गतिविधियों में शामिल रही. जंगलों में बीता यह लंबा दौर उसके जीवन को हिंसा और भय के रास्ते पर ले गया.

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन हुआ. इस सम्मेलन में चर्चा में रहीं आत्मसमर्पित महिला नक्सली जिन्होंने हथियार छोड़कर हथकरघा से अपने जीवन को नए सिरे बुनना शुरु किया. आज ये महिलाएं सफल बुनकर ही नहीं बनी बल्कि पारंपरिक कोसा सिल्क और हथकरघा से बने परिधान पहनकर रैंप वॉक भी किया. इन महिलाओं ने आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों की बदलती जिंदगी, पुनर्वास और नई उम्मीद की नई कहानी दुनिया के सामने पेश की. इन्हीं में से एक आत्मसमर्पित महिला नक्सली पुनेम दवे भी है,जिनके लिए सरेंडर जीवन का सबसे बड़ा बदलाव बनकर सामने आया.

सुकमा : छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के बाद शांति और अमन के बीच रोजाना नई सुबह की नई तस्वीर सामने आ रही है. जिस बस्तर की धरती को माओवादी मासूमों के लहू से लाल किया करते थे,आज वो संविधान में भरोसा करके हथियार डाल चुके हैं. ऐसे में सरकार और प्रशासन आत्मसमर्पित नक्सलियों को जीवन के उस रंग को दिखाने की कोशिशों में लगी है,जिसे वो बस्तर के घुप्प अंधेरे में नहीं देख सकते थे. रायपुर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर ऐसा ही एक आयोजन हुआ,जिसमें जंगल और पहाड़ की पगडंडियों को नापने वाले कदमों ने रैंप वॉक किया.

जुलाई 2025 में आत्मसमर्पण के बाद पुनेम देवे की जिंदगी ने एक नई दिशा पकड़ ली. जिन हाथों में कभी हथियार हुआ करता था,उन्हीं हाथों ने पारंपरिक हथकरघा की विरासत को थामा और अपना जीवन बुना. जो चेहरा कभी जंगल और संघर्ष के अंधेरे में खो जाता था, वो आज चमचमाती लाइट्स के बीच अपना हुनर प्रदर्शित कर रही है. पुनेम जो कभी पुलिस की गोलियों से बचने के रास्ते ढूंढती थी,वही आज तालियों के बीच नया रास्ता खुद बना रही है. पारंपरिक कोसा सिल्क और हैंडलूम परिधानों में सजी आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों के चेहरों पर अब झिझक नहीं आत्मविश्वास दिख रहा है. जो ये बता रहा है कि उनका बीता कल उनके आने वाले कल को प्रभावित नहीं करेगा.

सरेंडर्ड महिला नक्सलियों का रैंप वॉक (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)



7 दिन की ट्रेनिंग ने बदला आत्मविश्वास



इस प्रस्तुति को सफल बनाने के लिए मुंबई से आए पेशेवर विशेषज्ञों ने लगातार सात दिनों तक महिलाओं को रैंप वॉक, ग्रूमिंग, वेशभूषा और मंच पर माइक के सामने बेझिझक बोलने की ट्रेनिंग दी. शुरुआत में संकोच करने वाली महिलाओं ने धीरे-धीरे मंच पर आत्मविश्वास सीखा. इसके बाद आत्मविश्वास के साथ रैंप पर कदम रखा.यह बदलाव केवल पहनावे में नहीं था.यह उस मानसिक यात्रा की तस्वीर थी, जिसमें जंगल की जिंदगी से जुड़ी महिलाएं समाज में अपनी नई पहचान बनाने के लिए तैयार हो चुकी हैं.

नौ महिला नक्सलियों ने पहने हैंडलूम परिधान (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

पुनेम देवे की कहानी और सुकमा की इन 9 महिलाओं का रैंप वॉक बस्तर के लिए एक गहरा संदेश छोड़ता है.जिन हाथों ने कभी हथियार उठाया था, वही हाथ अब हुनर और परंपरा को आगे बढ़ाने का जरिया बन सकते हैं. बस्तर की कहानी लंबे समय तक जंगल, हिंसा और संघर्ष के संदर्भ में कही जाती रही है.लेकिन रायपुर के इस मंच पर दिखाई दी तस्वीर उस कहानी में एक नया अध्याय जोड़ती है जहां बंदूक की जगह कोसा सिल्क है, डर की जगह आत्मविश्वास है और जंगल के अंधेरे रास्तों की जगह सम्मानजनक भविष्य की ओर बढ़ते कदम हैं.

मुख्यमंत्री ने बढ़ाया हौसला



मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इन महिलाओं से आत्मीय संवाद किया. उन्होंने मुख्यधारा में लौटने के उनके फैसले और उनके साहस की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. राजधानी में पहली बार पहुंची इन महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री से यह आत्मीय मुलाकात भी उनके सफर का यादगार हिस्सा बना . प्रदेश सरकार की पुनर्वास नीति और कौशल विकास की पहलों के जरिए आत्मसमर्पित लोगों को सम्मानजनक जीवन और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ने की कोशिश की जा रही है.हथकरघा जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से जोड़ना इसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है.

नई उम्मीद के साथ नया जीवन

पुनेम दवे समेत आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों के रैंप पर बढ़ते कदम शायद यही कह रहे थे कि अतीत चाहे कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, सही अवसर और नई शुरुआत इंसान को एक नई पहचान दे सकती है.यह रैंप वॉक इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि यहां सिर्फ फैशन नहीं दिखा यहां जिंदगी बदलने का साहस, आत्मसम्मान और नए बस्तर की उम्मीद नजर आई.

Explainer : महिला जनप्रतिनिधियों के परिवार राज पर रोक, फैसले का क्या होगा असर, मजबूत होंगी महिलाएं या बढ़ेंगी मुश्किल

रायपुर की गुमनाम ऐतिहासिक जेल, 15 अगस्त पर उठी बचाने की आवाज, क्रांतिकारी वीरता की रही है गवाह

स्वतंत्रता दिवस पर सद्भावना दौड़ : बारिश के बीच बच्चों ने लगाई रेस, टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का लिया संकल्प



