ETV Bharat / state

रामनगर में उत्तराखंड क्रांति दल का महाधिवेशन, बैठक में जमकर हुआ हंगामा, जानिये पूरा मामला

कार्यक्रम में केंद्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस छिड़ी. जिसके बाद हंगामे की शुरुआत हुई.

RAMNAGAR UKD MEETING RUCKUS
रामनगर में उत्तराखंड क्रांति दल का महाधिवेशन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 16, 2025 at 8:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) की 22वें द्विवार्षिक महाधिवेशन की बैठक हुई. इस बैठक में जमकर हंगामा हुआ. यूकेडी की बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच केंद्रीय अध्यक्ष पद को लेकर तीखी बहस हुई. मामला तब और बिगड़ गया जब पत्रकारों के साथ यूकेडी कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की. इस दौरान यूकेडी कार्यकर्ताओं ने फोन और माइक छीन लिया. रिकॉर्ड की गई वीडियो भी डिलीट कर दी. इस पूरे घटनाक्रम के बाद जमकर हंगामा हुआ.

नैनीताल जिले के रामनगर के पिरूमदारा क्षेत्र के बसई में बुधवार को यूकेडी का 22वां द्विवार्षिक महाधिवेशन आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में केंद्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस छिड़ी. बताया जा रहा है कि मंच पर भी कई कार्यकर्ता चढ़ गए. माहौल काफी गरम हो गया. इसी दौरान कार्यक्रम की कवरेज कर रहे पत्रकार ने कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक का वीडियो रिकॉर्ड किया. जिस पर यूकेडी कार्यकर्ता भड़क गये. पत्रकार का आरोप है कि जैसे ही यूकेडी के कुछ कार्यकर्ताओं को यह पता चला कि उनकी बहस कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है तो वे उनके पास आये. इसके बाद उन्होंने अभद्रता शुरू कर दी. आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने पत्रकार को जबरदस्ती एक कमरे में खींचकर ले गए. उनका फोन और माइक छीन लिया. रिकॉर्ड की गई वीडियो डिलीट कर दी. पत्रकार ने बताया उन्हें डराया-धमकाया गया और कवरेज बंद करने के लिए मजबूर किया गया.

रामनगर में उत्तराखंड क्रांति दल का महाधिवेशन (ETV Bharat)

मौके पर मौजूद स्थानीय सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मयंक मैनाली ने भी घटना की पुष्टि की. उन्होंने बताया जब उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो यूकेडी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ भी अभद्रता की. मयंक मैनाली ने कहा, पत्रकार को बचाने के दौरान मेरा भी कॉलर पकड़ा गया. शर्ट के बटन तक टूट गये. किसी तरह हमने खुद को छुड़ाया. घटना के बाद मीडियाकर्मियों में रोष है. स्थानीय पत्रकारों ने कहा कि अगर आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरने पर बैठने को मजबूर होंगे.

वहीं, इस मामले में रामनगर कोतवाली के एसएसआई मोहम्मद यूनुस ने बताया कि पत्रकार द्वारा लिखित तहरीर दी गई है. पुलिस ने मामले मे जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पढे़ं- कांवड़ यात्रा में हुड़दंग को लेकर यूकेडी ने की कार्रवाई की मांग, पुलिस महानिरीक्षक से की मुलाकात

पढे़ं- यूसीसी 'लिव-इन रिलेशनशिप' प्रावधान पर यूकेडी मुखर, धामी सरकार पर साधा निशाना

TAGGED:

उत्तराखंड क्रांति दल
उत्तराखंड क्रांति दल बैठक हंगामा
रामनगर यूकेडी बैठक हंगामा
UTTARAKHAND KRANTI DAL MEETING
RAMNAGAR UKD MEETING RUCKUS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.