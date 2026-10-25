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रामनगर में किन्नर समाज प्रॉपर्टी विवाद, आमने सामने गुरु-चेली, मारपीट के आरोपों से हड़कंप

याना खान ने बताया वह रामनगर की रहने वाली हैं. वे सामाजिक कार्यों से जुड़ी हैं. उनके अनुसार वह अपनी गुरु रेशमा खान के साथ किसी मामले को लेकर बातचीत कर रही थीं. इसी दौरान जाहिर आलम अचानक घर पहुंचा और उनके साथ मारपीट करने लगा. याना खान का आरोप है कि बीच-बचाव करने आए उनके पड़ोसी लईक के साथ भी गाली-गलौज की गई. इसके बाद वह अपनी सुरक्षा के लिए कोतवाली पहुंचीं.

रामनगर में किन्नर समाज प्रॉपर्टी विवाद (ETV Bharat)

याना खान ने आरोप लगाया इससे पहले भी उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई हैं. उनके घर की तारें काटने जैसी घटनाएं हुई हैं. उन्होंने संपत्ति विवाद को इसकी वजह बताते हुए कहा संबंधित संपत्ति किन्नर समाज से जुड़ी है. उनके मुताबिक संपत्ति के नामांतरण को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है. याना खान ने अपनी जान-माल को खतरा बताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है.

वहीं दूसरी ओर उनकी गुरु रेशमा खान भी अपना पक्ष रखने कोतवाली पहुंचीं. रेशमा खान ने बताया वह करीब 40 से 50 वर्षों से रामनगर में रह रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया याना खान आए दिन उन्हें परेशान करती है. संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बनाती है. रेशमा खान ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें धमकियां दी जाती हैं. एक युवक तमंचा लेकर उनके आसपास घूमता है. उन्होंने पड़ोसी लईक के परिवार पर भी विवाद में हस्तक्षेप करने और मारपीट करने के आरोप लगाए.

रेशमा खान ने स्वीकार किया कि घटना के दौरान जाहिर आलम और याना खान के बीच विवाद हुआ था. उन्होंने कहा जाहिर आलम ने याना खान को मारा था, लेकिन उनके अनुसार इससे पहले याना खान ने जाहिर के साथ बदतमीजी की थी और अपशब्द कहे. रेशमा खान का आरोप है कि बाद में पड़ोसी पक्ष के लोगों ने भी हस्तक्षेप किया और मारपीट की.