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हरदा के करीबी ने खुले मंच से की भाजपा विधायक की तारीफ, क्या पाला बदलने की तैयारी?

संजय नेगी ने सरस मेले के मंच से रामनगर विधायक की जमकर तारीफ की. साथ ही उन्होंने साथ में अपनों पर तंज भी कसा.

RAMNAGAR SANJAY NEGI STATEMENT
रामनगर संजय नेगी बयान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 26, 2026 at 8:37 PM IST

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रामनगर: सरस मेले के समापन समारोह में पूर्व ब्लॉक प्रमुख और वर्तमान जेष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के एक बयान ने रामनगर की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है. पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत के बेहद करीबी माने जाने वाले संजय नेगी ने खुले मंच से भाजपा विधायक दीवान सिंह बिष्ट की जमकर तारीफ की. साथ ही उन्होंने 2027 में एक बार फिर उनके विधायक बनने की बात कह दी.

दरअसल, मंच से संजय नेगी ने रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों से रामनगर की जनता उन्हें विधायक चुन रही है. उन्होंने कहा यदि कोई विधायक राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाकर राजनीति करता है तो वह लंबे समय तक जनता का विश्वास हासिल नहीं कर सकता, लेकिन दीवान सिंह बिष्ट ने ऐसा नहीं किया, इसी वजह से वह तीन बार विधायक बने और आगे भी विधायक बनेंगे.

रामनगर संजय नेगी बयान (ETV Bharat)

संजय नेगी का यह बयान इसलिए खास माना जा रहा है. उन्हें लंबे समय से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का करीबी माना जाता रहा है. हरीश रावत कई मौकों पर संजय नेगी की पैरवी करते नजर आए हैं. यहां तक कि संजय नेगी को कांग्रेस में शामिल कराने को लेकर भी हरीश रावत की ओर से प्रयास किए जाने की चर्चा रही है.

स्थानीय कांग्रेस की राजनीति में संजय नेगी की एंट्री को लेकर विरोध भी सामने आता रहा. कांग्रेस के वरिष्ठ स्थानीय नेता रणजीत रावत और उनके समर्थकों की ओर से संजय नेगी की कांग्रेस में एंट्री का विरोध किए जाने की बात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रही. वहीं पिछले दो विधानसभा चुनावों में संजय नेगी की कथित राजनीतिक भूमिका को लेकर भी कांग्रेस के भीतर सवाल उठते रहे हैं.

अब सरस मेले के मंच से भाजपा विधायक की खुलकर तारीफ और 2027 में उनके दोबारा विधायक बनने की भविष्यवाणी ने इन पुराने राजनीतिक समीकरणों को फिर चर्चा में ला दिया है. सियासी जानकार संजय नेगी के इस बयान को महज मंचीय तारीफ मानने के बजाय रामनगर की बदलती राजनीतिक तस्वीर से जोड़कर देख रहे हैं. खास बात यह है कि एक ओर संजय नेगी का नाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के करीबी नेताओं में लिया जाता रहा है. दूसरी ओर उनका यह बयान भाजपा के पक्ष में स्पष्ट राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है.

अब सवाल यह है कि क्या संजय नेगी की राजनीतिक दिशा बदल रही है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले रामनगर में कोई नया सियासी समीकरण आकार ले रहा है? या फिर यह महज मंच से दिया गया एक राजनीतिक बयान था?

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