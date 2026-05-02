तमंचे की नोंक पर लूट का खुलासा, स्कूटी सवार 3 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार
बरामदगी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 2, 2026 at 7:35 PM IST
रामनगर: पिता-पुत्र से तमंचे की नोक पर लूट की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.
घटना 29 अप्रैल की है, जब मालधन चौड़ क्षेत्र निवासी सुरजीत सिंह अपने बेटे के साथ बाइक से घर लौट रहे थे. जैसे ही वे हाथीडगर के पास पहुंचे, तभी दो स्कूटी में सवार चार युवकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया. पीड़ित के अनुसार, सुनसान जगह देखकर आरोपियों ने उन्हें जबरन रोक लिया. इसके बाद गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी. तमंचे तानकर जान से मारने की धमकी दी. बदमाशों ने उनके पास से करीब 10 हजार रुपये नकद और बेटे का मोबाइल फोन लूट लिया और मौके से फरार हो गए.
घटना की तहरीर मिलने के बाद रामनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजुनाथ टीसी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके बाद पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी के निर्देशन में टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने सुरागरसी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 मई को आमपोखरा रेंज क्षेत्र में दबिश दी. जहां से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों में आयुष चन्याल उर्फ अंशु, प्रिंस कुमार और अनिल बिष्ट शामिल हैं.
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कूटी, 7200 रुपये नकद और तीन अवैध 315 बोर तमंचे बरामद किए हैं. बरामदगी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं. एसएसपी डॉ मंजू नाथ टीसी ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश के लिए टीम लगातार दबिश दे रही है. जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस का कहना है कि जिले में अपराध और गुंडागर्दी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. जबकि फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है.
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