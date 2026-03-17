रामनगर में तेज रफ्तार कार का 'कहर', बाइक सवारों को मारी टक्कर, टूरिस्ट जिप्सी से भयंकर भिड़ंत
रामनगर में हुये सड़क हादसे में एक महिला पर्यटक सहित तीन लोग घायल हो गये हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 17, 2026 at 1:21 PM IST
रामनगर: नेशनल हाईवे 309 रामनगर-काशीपुर मार्ग पर मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई. इस सड़क दुर्घटना में महिला पर्यटक समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना रामनगर के रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप हुई. जहां एक अनियंत्रित कार ने जिप्सी से टकरा गई.
पुलिस के अनुसार महिला पर्यटक शेफाली चावला अपने परिवार के साथ जिप्सी में फाटो पर्यटन जोन से लौट रही थी. इसी दौरान एक कार चालक द्वारा नियंत्रित न किए जाने के कारण जिप्सी से टकरा गई. बताया जाता है कि इससे पहले कार ने 2–3 बाइकों को भी टक्कर मारी थी. जिनमें से एक बाइक में सवार दो युवक, विकास और प्रताप सिंह, गंभीर रूप से घायल हो गए.
घटना के तुरंत बाद घायलों को रामनगर के प्राइवेट अस्पताल बृजेश हॉस्पिटल लाया गया. अस्पताल के चिकित्सक डॉ. अभिषेक अग्रवाल ने बताया महिला पर्यटक शेफाली चावला और बाइक सवार विकास का उपचार अस्पताल में जारी है. प्रताप सिंह की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है.
घटना की जानकारी मिलने के बाद रामनगर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई. शुरुआती जांच में यह पता चला है कि जिप्सी चालक राकेश शर्मा के वाहन की टक्कर में यह दुर्घटना हुई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. कार चालक की पहचान कर उसे हिरासत में लेने की तैयारी की जा रही है.
स्थानीय लोगों और पर्यटकों का कहना है कि यह मार्ग अक्सर खतरनाक हो जाता है. खासकर जब वाहनों की गति नियंत्रित नहीं होती. उन्होंने प्रशासन से सड़क सुरक्षा के कड़े उपाय और तेज गति वाले वाहनों पर नियंत्रण की मांग की है.
घटना ने रामनगर और आसपास के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा की चेतावनी को भी दोबारा उजागर कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक है कि वाहन चालक सड़क नियमों का पालन करें. तेज गति से वाहन न चलाएं.
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