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नैनीताल जिले में ड्रोन से जमीनों का सर्वे, रामनगर की चार कॉलोनियों में भूमि गणना शुरू

नैनीताल जिले में ड्रोन से जमीनों का सर्वे ( ETV Bharat )

इसी क्रम में रामनगर में भी हवाई सर्वेक्षण किया गया. जिसके तहत पंपापुरी, दुर्गापुरी, कौशल्यापुरी और भरतपुरी क्षेत्रों की भूमि संबंधी गणना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है. इस पहल से लंबे समय से लंबित भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी है. उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में घनी आबादी और जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के चलते भूमि बंदोबस्त और चकबंदी से जुड़े कार्यों में लंबे समय से परेशानियां सामने आती रही हैं. जमीन की सही स्थिति निर्धारित करने और राजस्व रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से राजस्व परिषद उत्तराखंड ने आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की पहल की है.