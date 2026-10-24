नैनीताल जिले में ड्रोन से जमीनों का सर्वे, रामनगर की चार कॉलोनियों में भूमि गणना शुरू
रामनगर तहसील के पंपापुरी, दुर्गापुरी, कौशल्यापुरी और भरतपुरी क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण पीएनजीपीजी महाविद्यालय परिसर से किया गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 24, 2026 at 6:17 PM IST
नैनीताल: उत्तराखंड में जमीन के सर्वेक्षण और राजस्व रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए अब आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. नैनीताल और हरिद्वार जिलों के चिह्नित गांवों में ड्रोन और डीजीपीएस तकनीक की मदद से भूमि सर्वेक्षण कराया जा रहा है. भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया की टीम इस काम में जुटी है.
इसी क्रम में रामनगर में भी हवाई सर्वेक्षण किया गया. जिसके तहत पंपापुरी, दुर्गापुरी, कौशल्यापुरी और भरतपुरी क्षेत्रों की भूमि संबंधी गणना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है. इस पहल से लंबे समय से लंबित भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान की उम्मीद जगी है. उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में घनी आबादी और जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के चलते भूमि बंदोबस्त और चकबंदी से जुड़े कार्यों में लंबे समय से परेशानियां सामने आती रही हैं. जमीन की सही स्थिति निर्धारित करने और राजस्व रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से राजस्व परिषद उत्तराखंड ने आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की पहल की है.
इस अभियान के तहत नैनीताल और हरिद्वार जनपद की तीन प्रमुख तहसीलों के चिह्नित गांवों में सर्वेक्षण कराया जा रहा है. राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव रंजना राजगुरु की पहल पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ड्रोन और डीजीपीएस तकनीक के जरिए भूमि की सटीक जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है.
इसी कड़ी में रामनगर तहसील के पंपापुरी, दुर्गापुरी, कौशल्यापुरी और भरतपुरी क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण पीएनजीपीजी महाविद्यालय परिसर से किया गया. इन क्षेत्रों में भूमि की गणना और सर्वेक्षण को लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से मांग उठाते रहे हैं.
रामनगर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया भरतपुरी, पंपापुरी और कौशल्यापुरी क्षेत्र में भूमि गणना को लेकर स्थानीय लोगों की लंबे समय से मांग थी. यह नॉन-जेडी भूमि है, जिसमें कई श्रेणियां शामिल हैं. मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भूमि गणना की प्रक्रिया शुरू हुई थी. वर्ष 1948 के बाद के कुछ सर्वे से जुड़े मामलों में राजस्व विभाग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था. इसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से मामला आगे बढ़ाया गया. राजस्व परिषद ने सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी,अब टीम मौके पर पहुंचकर भूमि संबंधी आंकड़े जुटा रही है.
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