दिल्ली से घूमने आया था परिवार, बच्ची की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत, मचा कोहराम
रामनगर के सांवाल्दें क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ है. यहां एक रिसॉर्ट के स्विमिंग पूल में डूबने से बच्ची की मौत हो गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 28, 2026 at 7:44 PM IST
रामनगर: सांवाल्दें क्षेत्र स्थित एक रिसॉर्ट में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया. रिसॉर्ट के स्विमिंग पूल में नहाते समय 4 वर्षीय मासूम बच्ची की डूबने से मौत हो गई. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया. माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं इस घटना के बाद रिसॉर्ट प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
जानकारी के अनुसार दिल्ली निवासी सीता राम जांगिड़ अपने परिवार के साथ रामनगर घूमने आए हुए थे. सांवाल्दें स्थित एक रिसॉर्ट में ठहरे हुए थे. बताया जा रहा है कि उनकी 4 वर्षीय बेटी अपने भाई के साथ रिसॉर्ट के स्विमिंग पूल में नहा रही थी. इसी दौरान अचानक वह गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी. परिजनों के अनुसार हादसे के समय माता-पिता पूल से करीब 100 मीटर की दूरी पर मौजूद थे. जब उन्हें बच्ची के डूबने की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत उसे पानी से बाहर निकाला. आनन-फानन में रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे.
संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सक डॉ. हिमांशु ने बताया कि बच्ची को अस्पताल लाया गया था, लेकिन जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया. डॉक्टर के अनुसार परिजनों ने बताया कि बच्ची स्विमिंग पूल में नहाते समय डूब गई थी. घटना के बाद अस्पताल में परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल रहा. इस दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि रिसॉर्ट के स्विमिंग पूल के पास पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे. लोगों ने सवाल उठाए हैं कि आखिर पूल के आसपास लाइफगार्ड, सुरक्षा कर्मी या चेतावनी संबंधी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई थीं.
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ. रिसॉर्ट प्रबंधन की ओर से सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं?
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