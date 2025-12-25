ETV Bharat / state

रामनगर में पुछड़ी करणी सेना विवाद, आरोप प्रत्यारोपों की जांच शुरू, एक्शन में पुलिस

करणी सेना ने प्रधान पति पर अवैध आधार सेंटर का आरोप लगाया. वहीं, प्रधान पति ने रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है.

रामनगर में पुछड़ी करणी सेना विवाद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 25, 2025 at 4:45 PM IST

रामनगर: पुछड़ी क्षेत्र में करणी सेना (पंजीकृत) और ग्राम पंचायत पूछड़ी की वर्तमान ग्राम प्रधान के पति शकील अहमद के बीच गंभीर विवाद सामने आया है. मामला सामाजिक कार्यों के लिए चंदा संग्रह, अवैध आधार कार्ड सेंटर और रंगदारी के आरोप-प्रत्यारोप से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर जांच में जुट गई है.

करणी सेना की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया है कि संगठन सामाजिक कार्यों के लिए आम जनता, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न पदों पर आसीन लोगों से सहयोग प्राप्त करता है. इसी क्रम में संगठन के पदाधिकारी रामनगर क्षेत्र में सहयोग के लिए संपर्क कर रहे थे. संगठन का दावा है कि इसी दौरान ग्राम पंचायत पूछड़ी की ग्राम प्रधान हज्जन नरगिस के कार्यालय में संगठन के सदस्य पहुंचे. जहां प्रधान पति शकील अहमद से मुलाकात हुई. संगठन के अनुसार बातचीत के बाद शकील अहमद ने स्वेच्छा से 11 हजार रुपये की धनराशि सामाजिक कार्यों के लिए दी. जिसकी विधिवत रसीद संगठन ने जारी की.

संगठन का आरोप है कि इसके बाद 24 दिसंबर 2025 को प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के भाई पवन चौधरी अपने बच्चों का आधार कार्ड अपडेट कराने ग्राम शक्तिनगर, पूछड़ी स्थित एक आधार सेंटर पर पहुंचे. वहां दो आधार अपडेट के नाम पर 600 रुपये वसूले गए, जो ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए. संगठन का कहना है कि निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि लिए जाने की सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस को अवगत कराया गया.
करणी सेना के अनुसार, जब पुलिस टीम के साथ संगठन के पदाधिकारी बताए गए आधार सेंटर पर पहुंचे तो वहां ग्राम प्रधान पति शकील अहमद, उनके सहयोगी और अन्य लोग मौजूद मिले.

आरोप है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान शकील अहमद ने संगठन के सदस्यों के साथ गाली-गलौच की, अभद्र व्यवहार किया. कथित रूप से रिवॉल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी दी. संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ सदस्यों को जबरन गैराज में ले जाकर डराया गया. जिससे संगठन की छवि को ठेस पहुंची है.

वहीं, दूसरी ओर ग्राम प्रधान पति शकील अहमद ने सभी आरोपों को निराधार बताया है. उन्होंने कहा करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी की ओर से उनसे 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी जा रही थी. इसी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ. शकील अहमद ने बताया इस संबंध में उन्होंने रामनगर कोतवाली में तहरीर दी है.

मामले में रामनगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायतें प्राप्त हुई है. पुलिस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर रही है. जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.

