बीजेपी का स्टीकर और हूटर लगाकर रौब दिखाना पड़ा भारी, पुलिस ने कार का काटा चालान

रामनगर: गर्जिया देवी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे मुरादाबाद के कुछ युवकों को रामनगर पुलिस की सख्त चेकिंग के दौरान अपनी “धमक” दिखाना महंगा पड़ गया. भवानीगंज क्षेत्र में नियमित चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार को रोका, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का स्टीकर लगा हुआ था और वाहन में अवैध रूप से हूटर लगाया गया था. चालक और उसमें सवार युवक हूटर बजाकर खुद को प्रभावशाली दिखाने का प्रयास कर रहे थे. पुलिस द्वारा रोके जाने पर युवकों ने ना केवल हूटर बजाना जारी रखा, बल्कि पुलिस पर रौब झाड़ने की कोशिश भी की.

स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तत्काल सख्ती बरतते हुए कार को कब्जे में लेकर कोतवाली रामनगर पहुंचाया और पूछताछ की. पूछताछ में सामने आया कि कार संख्या UP21 DK 9727 मुरादाबाद की है और कार में सवार युवक मुरादाबाद निवासी हैं. युवकों ने पुलिस को बताया कि यह कार उनके मामा की है, जो भाजपा मुरादाबाद मंडल के महामंत्री बताए जा रहे हैं और वे उनके रिश्तेदार हैं. हालांकि पुलिस ने किसी भी राजनीतिक पहचान या सिफारिश को महत्व न देते हुए नियमों के अनुसार कार्रवाई की.