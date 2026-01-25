बीजेपी का स्टीकर और हूटर लगाकर रौब दिखाना पड़ा भारी, पुलिस ने कार का काटा चालान
रामनगर में पुलिस ने पार्टी का स्टीकर और हूटर लगाकर चलने पर सख्त एक्शन लिया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 25, 2026 at 6:46 AM IST
रामनगर: गर्जिया देवी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे मुरादाबाद के कुछ युवकों को रामनगर पुलिस की सख्त चेकिंग के दौरान अपनी “धमक” दिखाना महंगा पड़ गया. भवानीगंज क्षेत्र में नियमित चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार को रोका, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का स्टीकर लगा हुआ था और वाहन में अवैध रूप से हूटर लगाया गया था. चालक और उसमें सवार युवक हूटर बजाकर खुद को प्रभावशाली दिखाने का प्रयास कर रहे थे. पुलिस द्वारा रोके जाने पर युवकों ने ना केवल हूटर बजाना जारी रखा, बल्कि पुलिस पर रौब झाड़ने की कोशिश भी की.
स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तत्काल सख्ती बरतते हुए कार को कब्जे में लेकर कोतवाली रामनगर पहुंचाया और पूछताछ की. पूछताछ में सामने आया कि कार संख्या UP21 DK 9727 मुरादाबाद की है और कार में सवार युवक मुरादाबाद निवासी हैं. युवकों ने पुलिस को बताया कि यह कार उनके मामा की है, जो भाजपा मुरादाबाद मंडल के महामंत्री बताए जा रहे हैं और वे उनके रिश्तेदार हैं. हालांकि पुलिस ने किसी भी राजनीतिक पहचान या सिफारिश को महत्व न देते हुए नियमों के अनुसार कार्रवाई की.
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि वाहन में अवैध हूटर लगा हुआ था और नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था. इस पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत ₹2000 का चालान नकद किया गया, साथ ही कार से हूटर उतरवाकर जब्त कर लिया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून सभी के लिए समान है और किसी भी तरह की वीआईपी संस्कृति या राजनीतिक दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में यह संदेश गया है कि धार्मिक स्थलों की यात्रा हो या कोई अन्य अवसर, नियमों का उल्लंघन और सत्ता या पार्टी के नाम पर रौब दिखाना स्वीकार नहीं किया जाएगा. फिलहाल मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और पुलिस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस तरह के मामलों में और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे.
