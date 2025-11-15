Bihar Election Results 2025

हत्यारोपी पति गिरफ्तार, पत्नी का गला घोंटकर किया था मर्डर, जानिए वजह

नैनीताल जिले की रामनगर पुलिस ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

रामनगर में संदिग्ध मौत का खुलासा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 15, 2025 at 3:27 PM IST

Choose ETV Bharat

रामनगर: पत्नी की हत्या के आरोप में फरार पति आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया. पुलिस ने आरोपी को काशीपुर से गिरफ्तार किया है. इस मामले में मृतका का दादी ने आरोपी के खिलाफ रामनगर कोतवाली में तहरीर दी थी, उसी के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी. पुलिस के मुताबिक आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, इसीलिए उसने अपनी पत्नी की हत्या की.

पहले पूरा मामला जानिए: ये पूरा मामला नैनीताल जिले में रामनगर कोतवाली के पटरानी इलाके का है. पुलिस ने बताया कि बीती 11 नवंबर को सुनीता देवी पत्नी करन सिंह निवासी हरकिशन थाना रेहड़ जिला बिजनौर ने रामनगर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी. सुनीता देवी ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि उनकी पोती प्रीति देवी की उसके पति अक्षय कुमार ने गला दबाकर हत्या कर दी है.

तीन साल पहले ही हुई थी अक्षय और प्रीति की शादी: सुनीता देवी ने बताया कि उनकी पोती प्रीति देवी का शादी करीब तीन साल पहले अक्षय कुमार पुत्र भुवन चंद निवासी रामनगर से हुई थी. प्रीति के पिता संजय सिंह की करीब छह महीने पहले और मां सुधा की बारह साल पहले मृत्यु हो चुकी है. प्रीति और अक्षय के दो बच्चे भी है, जो अपने दादा-दादी के पास रहते है.

पुलिस ने आरोपी को काशीपुर से गिरफ्तार किया: सुनीता देवी की शिकायत का पुलिस ने गंभीरता से लिया. इस घटना के बाद आरोपी अक्षय कुमार फरार हो गया था, जिसके पुलिस ने आज 15 नवंबर को उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर से गिरफ्तार किया.

आरोपी का पुलिस के सामने कबूलनामा: पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी पिछले चार महीनों से किसी अन्य व्यक्ति के साथ रह रही थी. उसने बताया कि 6 नवंबर को वह अपनी पत्नी को वापस लेकर आया था.

9 नवंबर का रात गला घोंटकर की हत्या: इसके बाद 9 नवंबर की रात वह अपनी पत्नी को अपनी ताई के घर ग्राम पटरानी ले गया, जहां गुस्से में आकर उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है.

