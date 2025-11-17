ETV Bharat / state

रामनगर नेशनल हाईवे 309 पर प्रवेश शुल्क के विरोध में जाम, लगे अवैध वसूली के आरोप

पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण रावत ने नगर पालिका पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया, एसडीएम ने फाइल मंगवाई

RAMNAGAR ENTRY FEE COLLECTION
रामनगर में एनएच जाम (Photo- ETV Bharat)
रामनगर: सल्ट क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत और उनके समर्थकों ने आज नैनीताल जिले के रामनगर के आमडंडा के पास नेशनल हाईवे-309 पर अचानक रोड जाम कर दी. जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, जिसके बाद जाम खुलवाया गया.

प्रदर्शनकारियों ने अवैध वसूली और गुंडागर्दी का आरोप लगाया: नारायण सिंह रावत ने बताया कि रामनगर नगर पालिका द्वारा हाल ही में एक टेंडर पारित किया गया है. जिसके तहत ठेकेदार को शहर के विभिन्न प्रवेश बिंदुओं जैसे शिवलालपुर चुंगी, आमडंडा बाईपास पुल और अन्य स्थानों पर कमर्शियल वाहनों से प्रवेश शुल्क वसूलने की अनुमति दी गई है. उनका आरोप है कि ठेकेदार ने इस वसूली के लिए गुंडे-मवाली तैनात कर रखे हैं.

प्रवेश शुल्क के विरोध में एनएच जाम (Video- ETV Bharat)

नगर पालिका पर लगाया अवैध वसूली का आरोप: नारायण सिंह रावत ने कहा कि ये गुंडे मवाली आने-जाने वाले वाहनों से ₹50, ₹100, ₹300 तक की वसूली कर रहे हैं. बस संचालकों का कहना है कि उनसे ₹500 तक मांगा जा रहा है. नारायण रावत ने दावा किया कि जो वाहन चालक पैसा देने से मना करते हैं, उनके साथ हाथापाई तक की जा रही है. उन्होंने कहा कि कुछ मोटर मालिकों ने उन्हें मारपीट के वीडियो भी दिखाए हैं.

नेशनल हाईवे किया जाम: पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि पहले नगर पालिका केवल ₹5-₹10 की पर्ची काटती थी. लेकिन प्रशासक काल के दौरान पूर्व SDM की अध्यक्षता में बोर्ड मीटिंग में प्रवेश शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव पास हुआ. उसके बाद शहर के प्रवेश बिंदुओं पर ₹50 से ₹300 तक वसूली शुरू हो गई. उन्होंने कहा कि दो दिन पहले भी इस अवैध वसूली की शिकायत की गई थी. लेकिन नगर पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं की. मजबूरन आज चक्का जाम करना पड़ा.

ये हैं दो मांगें: नारायण रावत ने दो मुख्य मांगें रखीं.

  1. टेंडर को तत्काल निरस्त किया जाए
  2. नेशनल हाईवे पर की जा रही अवैध वसूली बंद हो

मांग नहीं मानने पर फिर जाम की चेतावनी: नारायण सिंह रावत ने कहा कि नगर पालिका अपनी पार्किंग बनाए और पार्किंग शुल्क वसूले. लेकिन नेशनल हाईवे पर वसूली किसी भी हालत में स्वीकार नहीं होगा. उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि वार्ता संतोषजनक नहीं हुई, तो वह फिर से चक्का जाम करेंगे.

एसडीएम ने तलब किए दस्तावेज: इस मामले में SDM रामनगर प्रमोद कुमार ने बताया कि-

जाम की जानकारी मिलते ही EO को मौके पर भेजा गया और स्थिति नियंत्रण में लाई गई. नगर पालिका से प्रवेश शुल्क संबंधी पूरी फाइल और दस्तावेज तलब किए गए हैं. इस मुद्दे पर आज मीटिंग बुलाई गई है, ताकि समाधान निकाला जा सके. यदि NH-309 पर शुल्क वसूला जा रहा है, तो नेशनल हाईवे प्राधिकरण (NHAI) की अनापत्ति लेनी अनिवार्य है. NH अथॉरिटी से अनुमति नहीं मिलने पर ऐसी वसूली अवैध मानी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी. यदि ठेकेदार या कोई व्यक्ति मारपीट या गाली-गलौज करता पाया गया, तो पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी. मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
-प्रमोद कुमार, SDM, रामनगर-

PROTEST AGAINST ENTRY FEE
NATIONAL HIGHWAY 309 BLOCKED
रामनगर में एनएच जाम
एनएच पर प्रवेश शुल्क का विरोध
RAMNAGAR ENTRY FEE COLLECTION

