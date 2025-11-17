ETV Bharat / state

रामनगर नेशनल हाईवे 309 पर प्रवेश शुल्क के विरोध में जाम, लगे अवैध वसूली के आरोप

रामनगर: सल्ट क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायण सिंह रावत और उनके समर्थकों ने आज नैनीताल जिले के रामनगर के आमडंडा के पास नेशनल हाईवे-309 पर अचानक रोड जाम कर दी. जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, जिसके बाद जाम खुलवाया गया.

प्रदर्शनकारियों ने अवैध वसूली और गुंडागर्दी का आरोप लगाया: नारायण सिंह रावत ने बताया कि रामनगर नगर पालिका द्वारा हाल ही में एक टेंडर पारित किया गया है. जिसके तहत ठेकेदार को शहर के विभिन्न प्रवेश बिंदुओं जैसे शिवलालपुर चुंगी, आमडंडा बाईपास पुल और अन्य स्थानों पर कमर्शियल वाहनों से प्रवेश शुल्क वसूलने की अनुमति दी गई है. उनका आरोप है कि ठेकेदार ने इस वसूली के लिए गुंडे-मवाली तैनात कर रखे हैं.

प्रवेश शुल्क के विरोध में एनएच जाम (Video- ETV Bharat)

नगर पालिका पर लगाया अवैध वसूली का आरोप: नारायण सिंह रावत ने कहा कि ये गुंडे मवाली आने-जाने वाले वाहनों से ₹50, ₹100, ₹300 तक की वसूली कर रहे हैं. बस संचालकों का कहना है कि उनसे ₹500 तक मांगा जा रहा है. नारायण रावत ने दावा किया कि जो वाहन चालक पैसा देने से मना करते हैं, उनके साथ हाथापाई तक की जा रही है. उन्होंने कहा कि कुछ मोटर मालिकों ने उन्हें मारपीट के वीडियो भी दिखाए हैं.