रामनगर के सफाई कर्मियों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश, 20 साल पुरानी मांग पूरी होने पर वाल्मीकि समाज में जश्न

रामनगर: नैनीताल जिले की रामनगर नगर पालिका क्षेत्र में कार्यरत सफाई कर्मियों के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ. करीब 20 वर्षों से साप्ताहिक अवकाश की मांग कर रहे सफाई कर्मियों की मेहनत आखिरकार रंग लाई. नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में सफाई कर्मियों को सप्ताह में एक दिन साप्ताहिक अवकाश देने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. अब सफाई कर्मियों को सुविधा अनुसार हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलेगी, जिससे उन्हें लंबे समय से चली आ रही समस्या से राहत मिलेगी.

रामनगर नगर पालिका के सफाई कर्मियों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश: इस फैसले के बाद वाल्मीकि समाज में खुशी की लहर दौड़ गई. वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि शुभम उत्तम ने बताया कि नगर पालिका गठन के बाद से ही पर्यावरण मित्रों, चाहे वे समिति से जुड़े हों, आउटसोर्स पर हों या संविदा पर कार्यरत हों, किसी को भी साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल पाता था. उन्होंने कहा कि-