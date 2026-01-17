ETV Bharat / state

रामनगर के सफाई कर्मियों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश, 20 साल पुरानी मांग पूरी होने पर वाल्मीकि समाज में जश्न

हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आउटसोर्स और समिति कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने का शासनादेश जारी किया गया था

नगर पालिका के सफाई कर्मियों को मिलेगा वीकली ऑफ (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 17, 2026 at 9:31 AM IST

रामनगर: नैनीताल जिले की रामनगर नगर पालिका क्षेत्र में कार्यरत सफाई कर्मियों के लिए शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ. करीब 20 वर्षों से साप्ताहिक अवकाश की मांग कर रहे सफाई कर्मियों की मेहनत आखिरकार रंग लाई. नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में सफाई कर्मियों को सप्ताह में एक दिन साप्ताहिक अवकाश देने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. अब सफाई कर्मियों को सुविधा अनुसार हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलेगी, जिससे उन्हें लंबे समय से चली आ रही समस्या से राहत मिलेगी.

रामनगर नगर पालिका के सफाई कर्मियों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश: इस फैसले के बाद वाल्मीकि समाज में खुशी की लहर दौड़ गई. वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधि शुभम उत्तम ने बताया कि नगर पालिका गठन के बाद से ही पर्यावरण मित्रों, चाहे वे समिति से जुड़े हों, आउटसोर्स पर हों या संविदा पर कार्यरत हों, किसी को भी साप्ताहिक अवकाश नहीं मिल पाता था. उन्होंने कहा कि-

हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आउटसोर्स और समिति कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देने का शासनादेश जारी किया गया था. इसी शासनादेश के क्रम में पिछले छह माह से लगातार प्रयास किए जा रहे थे, जिसे अंततः नगर पालिका की बोर्ड बैठक में रखा गया. नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम द्वारा प्रस्ताव को बोर्ड में रखा गया. इसके बाद सभी सभासदों की सहमति से इसे पारित कर लागू कर दिया गया.
-शुभम उत्तम, प्रतिनिधि, वाल्मीकि समाज-

सफाई कर्मी कई सालों से कर रहे थे साप्ताहिक अवकाश की मांग: शुभम उत्तम ने बताया कि इस निर्णय से वाल्मीकि समाज के सभी कर्मचारियों में खुशी है. समाज की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी सहित पूरे बोर्ड का आभार व्यक्त किया गया. निर्णय के बाद वाल्मीकि समाज के लोग नगर पालिका पहुंचे. उन्होंने अधिशासी अधिकारी आलोक कुनियाल और नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम का स्वागत किया. इस मौके पर मिठाइयां बांटी गईं, मालाएं पहनाई गईं और इसे एक उत्सव के रूप में मनाया गया.

सफाई कर्मियों को हफ्ते में एक और महीने में मिलेंगी 4 छुट्टियां: वहीं नगर पालिका परिषद रामनगर के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने बताया कि-

बोर्ड के निर्णय के अनुसार स्वच्छता समिति से जुड़े सभी कार्मिकों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा. प्रत्येक सप्ताह सफाई सुपरवाइजर अपनी सुविधा और कार्य व्यवस्था के अनुसार सफाई कर्मियों को छुट्टी देंगे. अब पर्यावरण मित्रों को हफ्ते में एक और महीने में कुल चार छुट्टियां मिलेंगी, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और कार्यक्षमता में भी सुधार होगा.
-आलोक उनियाल, अधिशासी अधिकारी-

संपादक की पसंद

