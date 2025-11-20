ETV Bharat / state

रामनगर प्रतिबंधित मांस मामला, भाजपा नेता की जमानत याचिका खारिज, बढ़ेंगी मुश्किलें

रामनगर प्रतिबंधित मांस मामले में भाजपा नेता मदन जोशी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं.

RAMNAGAR BANNED MEAT CASE
नैनीताल हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 20, 2025 at 6:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी के खिलाफ प्रतिबंधित मांस मामले में सुनियोजित साजिश करने के मामले में आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट में कल अन्य मामले को सुनवाई के लिए रख दिया है. पूर्व में हुई सुनवाई में कोर्ट ने नैनीताल पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई कर हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था.

नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र के छोई में गोवंश के आरोप में 23 अक्टूबर को ड्राइवर नासिर की पिटाई के बाद नासिर की पत्नी नूरजहां की ओर से हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी. नूरजहां की तरफ से कोर्ट को बताया कि स्थानीय नेता मदन जोशी द्वारा लगातार भड़काऊ फेसबुक पोस्ट और लाइव करके अपने 23 अक्टूबर के कृत्य को सही बताया जा रहा है. लगातार धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं. उक्त मामले में कोर्ट ने रामनगर पुलिस को आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि मदन जोशी और उनके अन्य कोई फॉलोअर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न करें. मदन जोशी द्वारा जो भी भड़काऊ पोस्ट की गई है, उनको जांच अधिकारी फेसबुक से हटवाए.

पुलिस के अधिवक्ता ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को बताया छोई में उस दिन वाहन में जो मांस ले जाया जा रहा था, वह भैंस का मांस था. जिसका निर्धारित लाइसेंस और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट बरेली से आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया था. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर पुलिस को निर्देश दिया की वे नेता मदन जोशी के किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में न आकर कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करें. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायाधीश सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई.

TAGGED:

रामनगर प्रतिबंधित मांस मामला
रामनगर भाजपा नेता मदन जोशी
मदन जोशी जमानत याचिका
RAMNAGAR BANNED MEAT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.