ETV Bharat / state

रामनगर प्रतिबंधित मांस मामला, भाजपा नेता की जमानत याचिका खारिज, बढ़ेंगी मुश्किलें

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी के खिलाफ प्रतिबंधित मांस मामले में सुनियोजित साजिश करने के मामले में आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी पर रोक संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट में कल अन्य मामले को सुनवाई के लिए रख दिया है. पूर्व में हुई सुनवाई में कोर्ट ने नैनीताल पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई कर हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था.

नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र के छोई में गोवंश के आरोप में 23 अक्टूबर को ड्राइवर नासिर की पिटाई के बाद नासिर की पत्नी नूरजहां की ओर से हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी. नूरजहां की तरफ से कोर्ट को बताया कि स्थानीय नेता मदन जोशी द्वारा लगातार भड़काऊ फेसबुक पोस्ट और लाइव करके अपने 23 अक्टूबर के कृत्य को सही बताया जा रहा है. लगातार धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं. उक्त मामले में कोर्ट ने रामनगर पुलिस को आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि मदन जोशी और उनके अन्य कोई फॉलोअर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न करें. मदन जोशी द्वारा जो भी भड़काऊ पोस्ट की गई है, उनको जांच अधिकारी फेसबुक से हटवाए.

पुलिस के अधिवक्ता ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को बताया छोई में उस दिन वाहन में जो मांस ले जाया जा रहा था, वह भैंस का मांस था. जिसका निर्धारित लाइसेंस और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट बरेली से आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया था. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर पुलिस को निर्देश दिया की वे नेता मदन जोशी के किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में न आकर कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करें. आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायाधीश सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई.