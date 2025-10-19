ETV Bharat / state

रामनगर शराब कैंटीन फायरिंग मामला, आरोपी गिरफ्तार, तमंचा बरामद, एक्शन में पुलिस

रामनगर: देशी शराब की कैंटीन के पास गोली चलाने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी वसीम को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेलवे के खाली मैदान से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के कब्जे से एक देशी तमंचा भी बरामद किया गया है. जिसके बाद मुकदमे में आर्म्स एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई हैं.

रामनगर में शुक्रवार देर शाम देशी शराब की कैंटीन के पास हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने तेजी से खुलासा कर दिया. जानकारी के अनुसार 17अक्टूबर 2025 को वादी गोविंद सिंह नेगी पुत्र प्रताप सिंह नेगी निवासी पूछड़ी थाना रामनगर ने पुलिस में तहरीर दी थी. जिसमें बताया कि पंजाबी कॉलोनी के पास स्थित देशी शराब की कैंटीन में वसीम नाम के व्यक्ति ने उन पर जान से मारने की नीयत से फायर की. इस तहरीर के आधार पर थाना रामनगर में एफआईआर नंबर 376/2025 धारा 352/351(2)/351(3)/109 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देशन,क्षेत्राधिकारी रामनगर के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया. पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए मुखबिर की सूचना पर आरोपी वसीम पुत्र समीम अहमद,निवासी ब्लॉक रोड खताड़ी, रामनगर को रेलवे के खाली मैदान से गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मौके से एक तमंचा 12बोर का बरामद किया. बरामदगी के बाद मुकदमे में 3/25 आर्म्स एक्ट की धारा बढ़ा दी है.