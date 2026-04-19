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रामनगर कोटाबाग रिजॉर्ट में हंगामा, स्टाफ से मारपीट, मालिक को दी धमकी, जानिये पूरा मामला

रामनगर/रुद्रपुर: नैनीताल जिले के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोटाबाग के एक रिजॉर्ट में हंगामे और धमकी का मामला सामने आया है. रिजॉर्ट प्रबंधन ने कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है.

रिजॉर्ट मैनेजर ने बताया कि शाम के समय चार से पांच लोग अचानक रिजॉर्ट में घुस आए. उन्होंने स्टाफ के साथ गाली-गलौज की. मारपीट की धमकी दी.रिजॉर्ट मैनेजर के अनुसार, आरोपियों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और उसी फोन से रिजॉर्ट मालिक को कॉल कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया. उन्होंने कहा आरोपियों ने बातचीत के दौरान महिला होने का भी लिहाज नहीं किया. बेहूदा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया.

वहीं रिजॉर्ट मालिक ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी. जिससे पूरे रिजॉर्ट का माहौल भयभीत हो गया. घटना के बाद उन्होंने तत्काल डायल 112 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई. जिसका कंप्लेंट नंबर भी जारी हुआ. घटना के बाद स्टाफ इतना डर गया कि रिजॉर्ट का मुख्य गेट बंद कर दिया गया. वहां ठहरे पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर भेजना पड़ा.

उन्होंने कहा जान के खतरे को देखते हुए वह कुछ दिनों के लिए दिल्ली चले गए थे. चार दिन बाद लौटकर उन्होंने चौकी कोटाबाग में घटना की लिखित शिकायत दी, लेकिन 17 अप्रैल तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा आरोपी कथित रूप से राजनीतिक रसूख रखते हैं. इस मामले में सीओ सुमित पांडे ने कहा कि 18 अप्रैल को एक तहरीर प्राप्त हो चुकी है. उसकी जांच की जा रही है.