रामनगर कोटाबाग रिजॉर्ट में हंगामा, स्टाफ से मारपीट, मालिक को दी धमकी, जानिये पूरा मामला
रिजॉर्ट मालिक ने कहा उन्होंने चौकी कोटाबाग में घटना की लिखित शिकायत दी, लेकिन 17 अप्रैल तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 19, 2026 at 6:24 PM IST
रामनगर/रुद्रपुर: नैनीताल जिले के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोटाबाग के एक रिजॉर्ट में हंगामे और धमकी का मामला सामने आया है. रिजॉर्ट प्रबंधन ने कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है.
रिजॉर्ट मैनेजर ने बताया कि शाम के समय चार से पांच लोग अचानक रिजॉर्ट में घुस आए. उन्होंने स्टाफ के साथ गाली-गलौज की. मारपीट की धमकी दी.रिजॉर्ट मैनेजर के अनुसार, आरोपियों ने उनका मोबाइल फोन छीन लिया और उसी फोन से रिजॉर्ट मालिक को कॉल कर अभद्र भाषा का प्रयोग किया. उन्होंने कहा आरोपियों ने बातचीत के दौरान महिला होने का भी लिहाज नहीं किया. बेहूदा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया.
वहीं रिजॉर्ट मालिक ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी. जिससे पूरे रिजॉर्ट का माहौल भयभीत हो गया. घटना के बाद उन्होंने तत्काल डायल 112 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई. जिसका कंप्लेंट नंबर भी जारी हुआ. घटना के बाद स्टाफ इतना डर गया कि रिजॉर्ट का मुख्य गेट बंद कर दिया गया. वहां ठहरे पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर भेजना पड़ा.
उन्होंने कहा जान के खतरे को देखते हुए वह कुछ दिनों के लिए दिल्ली चले गए थे. चार दिन बाद लौटकर उन्होंने चौकी कोटाबाग में घटना की लिखित शिकायत दी, लेकिन 17 अप्रैल तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा आरोपी कथित रूप से राजनीतिक रसूख रखते हैं. इस मामले में सीओ सुमित पांडे ने कहा कि 18 अप्रैल को एक तहरीर प्राप्त हो चुकी है. उसकी जांच की जा रही है.
ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में मिला शव: उधमसिंहनगर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया हैय यहां नदी में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मृतक की पहचान कर ली गई है. मृतक का नाम सोनू कश्यप (उम्र लगभग 38 वर्ष) है. वह मूल रूप से बदायूं जिले के सहसवान क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है. वर्तमान में ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में रह रहा था.
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