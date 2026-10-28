रामनगर में बड़ा हादसा, कोसी बैराज नहर में गिरी स्विफ्ट डिजायर, सुरक्षा पर उठने लगे सवाल
घटना करीबी देर रात करीब दो से तीन बजे की है. स्विफ्ट डिजायर कार संख्या UK06AJ7786 कोसी बैराज की नहर में गिरी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 28, 2026 at 1:29 PM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में कोसी बैराज के पास सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. देर रात करीब दो से तीन बजे एक बार फिर एक स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर नहर में जा घुसी. बताया जा रहा है कि कार में दो से अधिक लोग सवार थे. जिन्हें हल्की चोटें आई हैं. हादसे के बाद एक बार फिर कोसी बैराज के पास नहर किनारे लगी रेलिंग की मजबूती को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
स्थानीय लोगों का कहना है कि नहर के किनारे लगी रेलिंग कमजोर है. जिसके चलते वाहन अनियंत्रित होने पर सीधे नहर में गिरने का खतरा बना रहता है. पिछले छह महीनों में इस मोड़ पर पांच से अधिक वाहन नहर में गिर चुके हैं. ऐसे में सवाल है कि आखिर इन हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम कब मजबूत किए जाएंगे?
रामनगर में बड़ा हादसा, कोसी बैराज नहर में गिरी स्विफ्ट डिजायर, सुरक्षा पर उठने लगे सवाल @DmNainital @nainitalpolice_ @pushkardhami खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/NTFFnSsbIN https://t.co/QAfwQc75m2— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 28, 2026
जानकारी के मुताबिक देर रात करीब दो से तीन बजे स्विफ्ट डिजायर कार संख्या UK06AJ7786 कोसी बैराज के पास से गुजर रही थी. इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी. बताया जा रहा है कि वाहन में दो से अधिक लोग सवार थे. जिन्हें हल्की चोटें आई हैं. फिलहाल कार किसकी है? उसमें सवार लोग कौन थे? इसकी जानकारी सामने नहीं आ पाई है.
इस हादसे के बाद एक बार फिर कोसी बैराज के पास सड़क सुरक्षा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि नहर के दोनों किनारों पर लगी रेलिंग कमजोर हैं. ऐसे में यदि कोई वाहन अनियंत्रित हो जाता है, तो उसे नहर में गिरने से रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल पाती.
स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले छह महीनों में इस स्थान पर पांच से अधिक वाहन नहर में गिर चुके हैं. कई लोग चोटिल भी हुए हैं. लगातार सामने आ रही इन घटनाओं के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत बनी हुई है.अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस संवेदनशील मोड़ पर रेलिंग की स्थिति की जांच कराकर उन्हें मजबूत करने और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कदम उठाता है.
पढे़ं- रामनगर कोसी बैराज जाम में फंसी एंबुलेंस, आफत में मरीज की जान, राहगीर भी परेशान
पढे़ं- रामनगर में दर्दनाक हादसा, कोसी नदी में डूबने से दो युवकों की मौत