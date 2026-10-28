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रामनगर में बड़ा हादसा, कोसी बैराज नहर में गिरी स्विफ्ट डिजायर, सुरक्षा पर उठने लगे सवाल

रामनगर कोसी बैराज हादसा ( ETV Bharat )

स्थानीय लोगों का कहना है कि नहर के किनारे लगी रेलिंग कमजोर है. जिसके चलते वाहन अनियंत्रित होने पर सीधे नहर में गिरने का खतरा बना रहता है. पिछले छह महीनों में इस मोड़ पर पांच से अधिक वाहन नहर में गिर चुके हैं. ऐसे में सवाल है कि आखिर इन हादसों को रोकने के लिए सुरक्षा इंतजाम कब मजबूत किए जाएंगे?