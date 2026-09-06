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रामनगर लव जिहाद झांकी पर सियासी घमासान, बीजेपी कार्यकर्ता पर केस दर्ज, कोतवाली में हंगामा

रामनगर: जन्माष्टमी के मौके पर लगाई गई लव जिहाद की झांकी को लेकर रामनगर में सियासी घमासान तेज हो गया है. झांकी लगाने वाले भाजपा कार्यकर्ता राजू रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद देर रात भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा पुलिस प्रशासन पर फूट पड़ा. खास बात यह रही कि प्रदर्शन करने वालों में भाजपा के नगर मंडल से लेकर ग्रामीण मंडल के पदाधिकारी, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष, किसान आयोग सदस्य और पूर्व दर्जा राज्यमंत्री तक शामिल रहे. बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रामनगर कोतवाली पहुंचे. पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया.

भाजपा कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि जब प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार के नेता लगातार लव जिहाद जैसे मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखते रहे हैं, तो उसी विषय पर भाजपा के एक कार्यकर्ता द्वारा झांकी लगाए जाने पर उसके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया गया? भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन के कहने पर झांकी तत्काल हटा दी गई थी, इसके बावजूद मुकदमा दर्ज किया जाना समझ से परे है.

मुकदमे की जानकारी मिलने के बाद नगर मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र खाती, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष घनश्याम शर्मा, किसान आयोग सदस्य संजय डोर्वी , पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष भावना भट्ट, पूर्व दर्जा राज्यमंत्री दिनेश मेहरा समेत दर्जनों कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कार्रवाई को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया.

भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र खाती ने कहा पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ी है. जन्माष्टमी के अवसर पर राजू रावत ने झांकी लगाई थी. शिकायत के बाद प्रशासन की ओर से जब झांकी हटाने के लिए कहा गया तो राजू रावत ने प्रशासन का सम्मान करते हुए करीब 15 मिनट के भीतर झांकी हटा दी. भाजपा नेताओं का आरोप है कि जब झांकी हटा दी गई थी, तब मामला वहीं समाप्त किया जा सकता था, लेकिन इसके बाद भी राजू रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया.