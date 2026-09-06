रामनगर लव जिहाद झांकी पर सियासी घमासान, बीजेपी कार्यकर्ता पर केस दर्ज, कोतवाली में हंगामा
लव जिहाद की झांकी पर मुकदमे से भाजपा नेता भड़क गये हैं. उन्होंने कोतवाली में जमकर विरोध प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 6, 2026 at 3:55 PM IST
रामनगर: जन्माष्टमी के मौके पर लगाई गई लव जिहाद की झांकी को लेकर रामनगर में सियासी घमासान तेज हो गया है. झांकी लगाने वाले भाजपा कार्यकर्ता राजू रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद देर रात भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा पुलिस प्रशासन पर फूट पड़ा. खास बात यह रही कि प्रदर्शन करने वालों में भाजपा के नगर मंडल से लेकर ग्रामीण मंडल के पदाधिकारी, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष, किसान आयोग सदस्य और पूर्व दर्जा राज्यमंत्री तक शामिल रहे. बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रामनगर कोतवाली पहुंचे. पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया.
भाजपा कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया कि जब प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार के नेता लगातार लव जिहाद जैसे मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखते रहे हैं, तो उसी विषय पर भाजपा के एक कार्यकर्ता द्वारा झांकी लगाए जाने पर उसके खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया गया? भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन के कहने पर झांकी तत्काल हटा दी गई थी, इसके बावजूद मुकदमा दर्ज किया जाना समझ से परे है.
मुकदमे की जानकारी मिलने के बाद नगर मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र खाती, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष घनश्याम शर्मा, किसान आयोग सदस्य संजय डोर्वी , पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष भावना भट्ट, पूर्व दर्जा राज्यमंत्री दिनेश मेहरा समेत दर्जनों कार्यकर्ता कोतवाली पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कार्रवाई को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया.
भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र खाती ने कहा पार्टी अपने कार्यकर्ता के साथ खड़ी है. जन्माष्टमी के अवसर पर राजू रावत ने झांकी लगाई थी. शिकायत के बाद प्रशासन की ओर से जब झांकी हटाने के लिए कहा गया तो राजू रावत ने प्रशासन का सम्मान करते हुए करीब 15 मिनट के भीतर झांकी हटा दी. भाजपा नेताओं का आरोप है कि जब झांकी हटा दी गई थी, तब मामला वहीं समाप्त किया जा सकता था, लेकिन इसके बाद भी राजू रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया.
भाजपा नगर अध्यक्ष भूपेंद्र खाती ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा यदि झांकी में कुछ आपत्तिजनक था तो प्रशासन उसे हटवा सकता था. कार्यकर्ता ने उसे हटा भी दिया. भाजपा नगर महामंत्री नवीन करगेती ने तो सीधे पुलिस कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने कहा जब प्रशासन को झांकी की जानकारी मिली तो राजू रावत को फोन किया गया. उन्होंने तत्काल अपनी झांकी और स्टॉल हटा दिया. इसके बावजूद रातों-रात मुकदमा दर्ज किए जाने की जरूरत क्यों पड़ी. इसकी जांच होनी चाहिए.
पूरे मामले में पुलिस की ओर से मुकदमे की धाराओं, कार्रवाई के आधार और झांकी को लेकर सामने आई शिकायत पर विस्तृत पक्ष सामने आना अभी बाकी है. पुलिस का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मुकदमा किन आरोपों और किन कानूनी प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया.
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