ETV Bharat / state

गर्जिया मंदिर टीले के सुरक्षात्मक कार्य ने पकड़ी रफ्तार, ₹12 करोड़ से टीले को मिलेगी नई जिंदगी

रामनगर: गर्जिया मंदिर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले टीले के सुरक्षात्मक कार्य इस समय तेजी से गतिमान है. इसी क्रम में निरीक्षण के लिए पहुंचे मुख्य अभियंता संजय शुक्ल ने कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कई अहम निर्देश जारी किए. उन्होंने बताया कि गर्जिया मंदिर के सुरक्षात्मक कार्य पर करीब 12 करोड़ रुपये की लागत आ रही है और यह कार्य मंदिर व उसके आसपास के क्षेत्र को बाढ़ और कटाव से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किया जा रहा है.

मुख्य अभियंता संजय शुक्ल ने कहा कि इस परियोजना का कंप्लीशन समय पहले से निर्धारित था, लेकिन कार्य के दौरान क्वांटिटी में बदलाव होने के कारण एस्टीमेट को रिवाइज किया गया है. अब इस कार्य को जून तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, हालांकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इसमें टाइम एक्सटेंशन देना आवश्यक है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्य की प्रकृति और बढ़े हुए कार्यभार को देखते हुए समय देना तकनीकी रूप से जरूरी है. उन्होंने बताया कि मानसून से पहले कार्यों को सुरक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं. मुख्य अभियंता संजय शुक्ल ने कहा कि वर्तमान में कार्य के घंटे बढ़ाकर 8 घंटे से 12 घंटे से अधिक किए जाएं और जरूरत पड़ने पर दो शिफ्टों में कार्य कराया जाए, ताकि मानसून से पहले जरूरी हिस्सों का काम हर हाल में पूरा किया जा सके.

मुख्य अभियंता संजय शुक्ल ने बताया कि मानसून से पहले एचएफएल (हाइएस्ट फ्लड लेवल) तक रिटेनिंग वॉल का निर्माण हर हाल में पूरा किया जाना अनिवार्य है. इससे न केवल अब तक किए गए कार्य सुरक्षित रहेंगे, बल्कि गर्जिया मंदिर को भी संभावित बाढ़ के खतरे से बचाया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि इसके बाद प्लाटिंग और अन्य सहायक कार्य मानसून के उपरांत पूरे किए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि इस समय जो कार्य पानी के अंदर किया जा रहा है, उसे मानसून से पूर्व पूरा करना बेहद जरूरी है. सभी स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कार्य की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए और निर्माण सामग्री एवं तकनीकी मानकों का पूरी तरह पालन हो.