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उत्तराखंड में गणपति विसर्जन पर लगे रोक, करणी सेना ने की बड़ी मांग, जानिए वजह

करणी सेना ने सनातन संस्कृति के खिलाफ कथित दुष्प्रचार करने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई.

RAMNAGAR GANPATI VISARJAN
गणपति विसर्जन पर रोक की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 11, 2026 at 6:25 PM IST

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रामनगर: उत्तराखंड में गणपति भगवान की मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने की मांग को लेकर करणी सेना ने शुक्रवार को रामनगर में जोरदार तरीके से आवाज उठाई. करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने रामनगर के उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से मुख्य सचिव, देहरादून को गणपति विसर्जन की अनुमति पर पूर्ण रोक लगाने की मांग की गई, जबकि इसकी एक प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को भी भेजी गई.

ज्ञापन में करणी सेना ने कहा उत्तराखंड को भगवान गणेश की जन्मस्थली माना जाता है. यहां से गणपति की मूर्तियों का विसर्जन किए जाने से साधु-संतों और सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं. करणी सेना ने मांग की कि प्रदेश के किसी भी जिले में गणपति की मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं दी जाए.

संगठन ने दावा किया कि उत्तरकाशी जिले में संगमचट्टी से करीब 23 किलोमीटर दूर स्थित डोडीताल को भगवान गणेश की जन्मस्थली माना जाता है. मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने स्नान के लिए जाने से पहले अपने उबटन से एक बालक की प्रतिमा बनाई. उसमें प्राण प्रतिष्ठित किए, यहीं बालक आगे चलकर भगवान गणेश के रूप में प्रसिद्ध हुए. करणी सेना ने कहा ऐसी धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए उत्तराखंड में गणपति उत्सव भव्य रूप से मनाया जाए, लेकिन मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई जाए.

ज्ञापन में सनातन संस्कृति के खिलाफ कथित दुष्प्रचार करने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई. संगठन ने चेतावनी दी कि यदि शासन-प्रशासन ने इस मामले में ठोस निर्णय नहीं लिया तो करणी सेना प्रदेशभर में आंदोलन और उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी.

इस दौरान प्रदेश महिला अध्यक्ष कल्पना वर्मा, संगठन महामंत्री हरीश प्रकाश, प्रदेश उपाध्यक्ष अंकित जोशी, प्रदेश महामंत्री सुभाष चंद्र, आईटी प्रभारी सार्थक, प्रदेश मंत्री शिवम, सह मंत्री राजा, जिला अध्यक्ष कपिल नेगी समेत संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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