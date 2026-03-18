कालाढूंगी में दिनदहाड़े दिखे तेंदुए के शावक, दो पकड़े गए, तीसरे की तलाश जारी
गांव में तेंदुए के शावक दिखने से ग्रामीण दहशत में हैं. उन्होंने वन विभाग से गश्त बढ़ाने की मांग की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 18, 2026 at 2:04 PM IST
रामनगर: वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले कालाढूंगी रेंज के कोटाबाग के पतलिया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब दिनदहाड़े तेंदुए शावक दिखाई दिए. इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया है. ग्रामीण खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.
जानकारी के अनुसार, पतलिया गांव निवासी गोविंद सिंह के घर के पास अचानक तीन तेंदुए के शावक नजर आए. दिन के समय इस तरह जंगली जानवरों का रिहायशी इलाके में दिखना ग्रामीणों के लिए बेहद डरावना अनुभव रहा. मौके पर मौजूद लोगों ने बिना देर किए इसकी सूचना वन विभाग कालाढूंगी को दी.
सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. टीम ने काफी मशक्कत के बाद दो शावकों को सुरक्षित पकड़ लिया. तीसरा शावक मौके से जंगल की ओर भाग गया. फिलहाल वन विभाग की टीम तीसरे शावक की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है.
ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं. दिनदहाड़े तेंदुए के शावकों का दिखना चिंता का विषय है. लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है. जिससे किसी भी अनहोनी से बचा जा सके.
वहीं, वन क्षेत्राधिकारी रमेश चंद्र ध्यानी ने बताया दो तेंदुए के शावकों को सुरक्षित पकड़ लिया गया है. उन्हें वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा तीसरे शावक की तलाश जारी है. विभाग द्वारा क्षेत्र में लगातार निगरानी और गश्त की जा रही है.
फिलहाल गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है. लोग सतर्कता बरत रहे हैं. वन विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि वे अकेले जंगल की ओर न जाएं. किसी भी जंगली जानवर के दिखने पर तुरंत सूचना दें. जिससे समय रहते कारगर कदम उठाये जा सकें.
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