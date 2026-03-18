ETV Bharat / state

कालाढूंगी में दिनदहाड़े दिखे तेंदुए के शावक, दो पकड़े गए, तीसरे की तलाश जारी

रामनगर: वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले कालाढूंगी रेंज के कोटाबाग के पतलिया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब दिनदहाड़े तेंदुए शावक दिखाई दिए. इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया है. ग्रामीण खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

जानकारी के अनुसार, पतलिया गांव निवासी गोविंद सिंह के घर के पास अचानक तीन तेंदुए के शावक नजर आए. दिन के समय इस तरह जंगली जानवरों का रिहायशी इलाके में दिखना ग्रामीणों के लिए बेहद डरावना अनुभव रहा. मौके पर मौजूद लोगों ने बिना देर किए इसकी सूचना वन विभाग कालाढूंगी को दी.

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. टीम ने काफी मशक्कत के बाद दो शावकों को सुरक्षित पकड़ लिया. तीसरा शावक मौके से जंगल की ओर भाग गया. फिलहाल वन विभाग की टीम तीसरे शावक की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है.

कालाढूंगी में दिनदहाड़े दिखे तेंदुए के शावक (ETV Bharat)

ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं. दिनदहाड़े तेंदुए के शावकों का दिखना चिंता का विषय है. लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है. जिससे किसी भी अनहोनी से बचा जा सके.