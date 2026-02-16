ETV Bharat / state

ऑस्ट्रेलिया बसना छोड़ किसान बना दंपति, दोनों एप्पल बेर से लिख रहे कामयाबी की नई इबारत

कैलाश सुयाल

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर के किसान परिवार से जुड़े दंपति जगदीप सिंह और उनकी पत्नी काजल चीमा ने विदेश में बसने के बजाय अपने गांव की मिट्टी को चुना है. ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का पारिवारिक दबाव होने के बावजूद उन्होंने भारत में रहकर ऐसी खेती करने का फैसला किया, जिससे अच्छा मुनाफा भी मिले और आत्मनिर्भरता की मिसाल भी कायम हो. आज वे एप्पल बेर की खेती से सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं.

रामनगर निवासी जगदीप सिंह दो भाइयों में छोटे हैं. उनके बड़े भाई प्रदीप सिंह ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वहीं उनका परिवार भी बस चुका हैं. परिवार की ओर से जगदीप पर भी ऑस्ट्रेलिया आने का दबाव था, ताकि वे अपने बच्चों के साथ विदेश में बेहतर जीवन जी सकें. लेकिन जगदीप सिंह और उनकी पत्नी काजल चीमा ने यह तय किया कि वे अपना देश नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने ठान लिया कि भारत में ही रहकर ऐसी खेती करेंगे, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिले और वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें. करीब 5 वर्ष पूर्व उन्होंने एप्पल बेर की खेती शुरू करने का निर्णय लिया.

एप्पल बेर (Photo-ETV Bharat)

यह फसल आमतौर पर गुजरात, राजस्थान और बिहार जैसे गर्म इलाकों में होती है. उन्होंने पंतनगर, रुद्रपुर से एप्पल बेर के पौधे मंगवाए और अपनी दो एकड़ भूमि पर करीब 250 पौधे लगाए. शुरुआत में यह एक प्रयोग था, लेकिन मेहनत, लगन और सही देखभाल ने इसे सफल व्यवसाय में बदल दिया. जगदीप सिंह ने अपनी जमीन पर कश्मीरी बेर, कश्मीरी रेड बेर, ग्रीन एप्पल बेर और एप्पल बेर की चार प्रमुख किस्में लगाई हैं. खास बात यह है कि उन्होंने रासायनिक उर्वरकों से दूरी बनाकर ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया.