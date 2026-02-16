ऑस्ट्रेलिया बसना छोड़ किसान बना दंपति, दोनों एप्पल बेर से लिख रहे कामयाबी की नई इबारत
रामनगर के जगदीप सिंह व उनकी पत्नी काजल एप्पल बेर की पैदावार से कामयाबी की नई कहानी लिख रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 16, 2026 at 8:32 AM IST
कैलाश सुयाल
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर के किसान परिवार से जुड़े दंपति जगदीप सिंह और उनकी पत्नी काजल चीमा ने विदेश में बसने के बजाय अपने गांव की मिट्टी को चुना है. ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का पारिवारिक दबाव होने के बावजूद उन्होंने भारत में रहकर ऐसी खेती करने का फैसला किया, जिससे अच्छा मुनाफा भी मिले और आत्मनिर्भरता की मिसाल भी कायम हो. आज वे एप्पल बेर की खेती से सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं.
रामनगर निवासी जगदीप सिंह दो भाइयों में छोटे हैं. उनके बड़े भाई प्रदीप सिंह ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वहीं उनका परिवार भी बस चुका हैं. परिवार की ओर से जगदीप पर भी ऑस्ट्रेलिया आने का दबाव था, ताकि वे अपने बच्चों के साथ विदेश में बेहतर जीवन जी सकें. लेकिन जगदीप सिंह और उनकी पत्नी काजल चीमा ने यह तय किया कि वे अपना देश नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने ठान लिया कि भारत में ही रहकर ऐसी खेती करेंगे, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिले और वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें. करीब 5 वर्ष पूर्व उन्होंने एप्पल बेर की खेती शुरू करने का निर्णय लिया.
यह फसल आमतौर पर गुजरात, राजस्थान और बिहार जैसे गर्म इलाकों में होती है. उन्होंने पंतनगर, रुद्रपुर से एप्पल बेर के पौधे मंगवाए और अपनी दो एकड़ भूमि पर करीब 250 पौधे लगाए. शुरुआत में यह एक प्रयोग था, लेकिन मेहनत, लगन और सही देखभाल ने इसे सफल व्यवसाय में बदल दिया. जगदीप सिंह ने अपनी जमीन पर कश्मीरी बेर, कश्मीरी रेड बेर, ग्रीन एप्पल बेर और एप्पल बेर की चार प्रमुख किस्में लगाई हैं. खास बात यह है कि उन्होंने रासायनिक उर्वरकों से दूरी बनाकर ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया.
जैविक खाद और प्राकृतिक तरीकों से पौधों की देखभाल की गई, जिससे फल की गुणवत्ता बेहतर बनी रही. इस वर्ष उन्हें 50 से 70 क्विंटल तक उत्पादन मिलने की उम्मीद है. स्थानीय स्तर पर ही लोग उनके घर से एप्पल बेर खरीदने पहुंच रहे हैं. बाजार में एप्पल बेर की कीमत 100 से 150 रुपये प्रति किलो तक मिल रही है, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है. जगदीप सिंह बताते हैं कि उनकी उपज की मांग सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी इसकी सप्लाई की जा रही है.
काजल चीमा का कहना है कि खेती को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास जरूरी है. उन्होंने कहा कि अगर किसान नई तकनीक और नई फसलों को अपनाएं तो पारंपरिक खेती से भी बेहतर आय अर्जित की जा सकती है. जगदीप सिंह की यह पहल क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन रही है. जहां एक ओर युवा विदेश जाने का सपना देखते हैं, वहीं उन्होंने अपनी मिट्टी में संभावनाएं तलाश कर यह साबित कर दिया कि सही सोच और मेहनत से गांव में रहकर भी सफलता हासिल की जा सकती है.आज उनका एप्पल बेर बागान न केवल उनकी आय का मजबूत स्रोत है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी है.
पढ़ें-
मौसम के बदले पैटर्न में बारिश-बर्फबारी गायब, खेती-बागवानी पर संकट, सेब को नहीं मिल रहा 'चिलिंग आवर्स पीरियड'
पहाड़ों पर पड़े 'सूखे' से काश्तकार परेशान, बारिश-बर्फबारी नहीं होने से सेब उत्पादकों की बढ़ी चिंता