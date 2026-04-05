रामनगर ढिकुली में शराब दुकान का विरोध, फूटा जनाक्रोश, अपनों ने ही खोला मोर्चा
शराब दुकान के विरोध ने भाजपा समर्थित ग्रामीणों ने विधायक कार्यालय पहुंचकर चेतावनी दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 5, 2026 at 3:36 PM IST
रामनगर: ढिकुली ग्रामसभा में प्रस्तावित शराब की दुकान को लेकर आज बड़ा विरोध देखने को मिला. दर्जनों ग्रामीण एकजुट होकर रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पहुंचे. सभी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. खास बात यह रही कि प्रदर्शन में शामिल अधिकांश लोग भाजपा के समर्थक और पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधि भी थे.
ग्रामीणों का कहना है कि वे किसी भी कीमत पर गांव में शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे. विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही ग्राम प्रधान खस्टी देवी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां एक ओर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए, वहीं सरकार शराब की दुकान खोलकर नशे को बढ़ावा दे रही है. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर यह दुकान खोली गई तो आने वाले 2027 के चुनाव में इसका विरोध किया जाएगा.
वहीं, क्षेत्र पंचायत सदस्य सुमन रावत ने भी सरकार की नीति पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा गांव में रोजगार की समस्या पहले से ही गंभीर है, लेकिन सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने के बजाय नशे को बढ़ावा देने का काम कर रही है. उन्होंने दो टूक कहा कि ग्रामीण इस फैसले के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं.
भाजपा के पूर्व ग्रामीण मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत ने भी ग्रामीणों का समर्थन किया. उन्होंने कहा आबकारी विभाग द्वारा ढिकुली में शराब की दुकान खोलने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन स्थानीय जनभावना इसके पूरी तरह खिलाफ है. उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वे जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाएं.
ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले भी इस मुद्दे को विधायक के समक्ष रखा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इसी के चलते आज सभी लोग एकजुट होकर ज्ञापन देने पहुंचे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दुकान खोलने का निर्णय वापस नहीं लिया गया तो धरना-प्रदर्शन, भूख हड़ताल जैसे लोकतांत्रिक तरीके अपनाए जाएंगे.
वहीं, विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय में मौजूद न होने पर उनके पुत्र जगमोहन सिंह बिष्ट ने ग्रामीणों से ज्ञापन लिया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे को विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा. ग्रामीणों की भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि विधायक के लेटर पैड के जरिए मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जा रहा है.
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