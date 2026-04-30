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अब पीरूमदारा में रुकेगी रामनगर-दिल्ली एक्सप्रेस, सांसद के प्रयास रंग लाए, एक तारीख से मिलेगी सुविधा

पीरूमदारा के लोगों के लिए अच्छी खबर है. अब पीरूमदारा में भी रामनगर-दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन रुकेगी.

Pirumdara Railway Stop
रामनगर दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन पीरूमदारा पर रुकेगी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 30, 2026 at 10:01 AM IST

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रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर और आसपास के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. अब यात्रियों को सफर के लिए 1 मई से दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही मांग आखिरकार पूरी हो गई है. रामनगर-दिल्ली एक्सप्रेस का ठहराव अब पीरूमदारा में भी होगा. रेल यात्रियों के लिए यह एक बड़ी सुविधा साबित होने जा रही है. वहीं स्थानीय लोगों ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सांसद अनिल बलूनी का आभार व्यक्त किया है.

25036 रामनगर-दिल्ली एक्सप्रेस अब पीरूमदारा स्टेशन पर सुबह 9 बजकर 58 मिनट पर पहुंचेगी और 9 बजकर 59 मिनट पर दिल्ली के लिए रवाना होगी. वहीं, 25035 दिल्ली-रामनगर एक्सप्रेस भी अब पीरूमदारा में रात 20 बजकर 33 मिनट पर पहुंचेगी और 20 बजकर 34 मिनट पर रामनगर के लिए प्रस्थान करेगी. इस फैसले से खास तौर पर पीरूमदारा, रामनगर और आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा. अब उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए अतिरिक्त दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी.

मामले में जानकारी देते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल ने बताया कि यह ठहराव क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग थी. उन्होंने कहा कि हमारे युवा और सक्रिय सांसद लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए प्रयासरत हैं. उनके प्रयासों से पहले ही इस संबंध में शासनादेश जारी हो चुका था और अब 1 तारीख से इसका क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा. उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सांसद अनिल बलूनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है और इससे हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा. साथ ही उन्होंने रेल मंत्री का भी धन्यवाद किया. कुल मिलाकर, पीरूमदारा में ट्रेन का ठहराव शुरू होना न सिर्फ सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी नई रफ्तार देगा. अब देखना होगा कि आने वाले समय में और कौन-कौन सी सुविधाएं इस इलाके को मिलती हैं.

पढ़ें-पांच साल में उत्तराखंड को मिली 18 नई ट्रेन, रेलवे में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, रेल मंत्री ने दी जानकारी

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