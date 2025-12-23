आधुनिक मशीनों से लैस हुआ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, वन्यजीवों के लिए साबित होगी कारगर
रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जापान की आधुनिक मशीनों द्वारा वन्यजीवों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा.
रामनगर: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हाईटेक मशीनों से लैस हो गया है.अत्याधुनिक तकनीक की मशीनें निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं. मशीनें वन्यजीवों के स्वास्थ्य परीक्षण और पुनर्वास प्रशिक्षण में बेहद उपयोगी सिद्ध होगा. जापान से आए डेलीगेट्स ने कॉर्बेट पार्क रामनगर पहुंचकर इन मशीनों को औपचारिक रूप से पार्क प्रशासन को सौंपा.
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने जानकारी देते हुए बताया कि ढेला क्षेत्र में स्थित रेस्क्यू सेंटर में वर्तमान में 14 तेंदुए और 11 बाघ रखे गए हैं. उन्होंने बताया कि माननीय मंत्री के निर्देशानुसार रेस्क्यू सेंटर्स के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है. इसी क्रम में फुजीफिल्म के साथ एक सहयोगात्मक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है. डॉ. बडोला ने बताया कि फुजीफिल्म (FUJIFILM) द्वारा CSR पहल के अंतर्गत अत्याधुनिक तकनीक की मशीनें निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं. आज फुजीफिल्म की टीम ने न केवल मशीनें, बल्कि उनसे संबंधित आवश्यक इक्विपमेंट भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को हैंडओवर किए.
उन्होंने उम्मीद जताई कि इन मशीनों का उपयोग रेस्क्यू सेंटर में रखे गए बाघों और तेंदुओं के शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण और पुनर्वास प्रशिक्षण में बेहद उपयोगी सिद्ध होगा. उन्होंने आगे बताया कि ये मशीनें वन्यजीवों के ब्लड पैरामीटर और बॉडी पैरामीटर का विश्लेषण करने में सक्षम हैं. पहले इन जांचों के लिए संस्थान को डब्ल्यूआईआई (WII) या आईबीआरआई (IVRI) जैसे बाहरी संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब उत्तराखंड के भीतर ही रेस्क्यू सेंटर में सभी आवश्यक जांच संभव हो सकेगा. इस अवसर पर जापान से आए कोहिनोमीतू ने कहा कि वे फुजीफिल्म जापान से जुड़े हैं और वर्तमान में भारत में कार्यरत हैं.
उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जैसे प्रतिष्ठित वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र को आधुनिक मशीन उपलब्ध कराना उनके लिए गर्व का विषय है. वहीं फुजीफिल्म इंडिया की प्रतिनिधि तनु प्रिया बलूनी ने बताया कि फुजीफिल्म ड्राई-कैम पहल के अंतर्गत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को Dry-Chemistry Analyser NX-600V मशीन प्रदान की गई है. उन्होंने कहा कि इस सहयोग से वन्यजीव संरक्षण और चिकित्सा सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी, जिसे लेकर पूरी टीम उत्साहित है.
