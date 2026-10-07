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रामनगर कॉर्बेट लिटरेचर फेस्टिवल, साहित्य के दिग्गजों ने की शिरकत, जानिए क्या कहा

रामनगर: कॉर्बेट लैंडस्केप में इन दिनों लिटरेचर फेस्टिवल (Corbett Literature Festival) चल रहा है. वन्यजीवों के संरक्षण, पर्यावरण और स्थानीय लोक संस्कृति को समर्पित पहले कॉर्बेट लिटरेचर फेस्टिवल में कई दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं. यह तीन दिवसीय अनूठा महोत्सव न सिर्फ बाघों और जंगलों के संरक्षण की बात करता है, बल्कि प्रकृति और इंसान के सदियों पुराने रिश्तों की कहानियों को भी उजागर करता है. इसमें पद्मश्री पुष्पेश पंत, पद्मश्री प्रसिद्ध फोटोग्राफर पर्यावरणविद् अनूप साह, पद्मश्री शेखर पाठक पहुंचे. इन सभी दिग्गजों ने लिटरेचर फेस्टिवल में अपने विचार रखे.

साह ने पहाड़ों में तेजी से बढ़ते निर्माण, जंगलों को हो रहे नुकसान और खेती से लोगों के दूर होने पर भी चिंता जताई. उनका कहना था कि सड़क पहुंचने के बाद जमीनों की कीमत बढ़ती है और लोग खेती छोड़कर जमीन बेचने की ओर बढ़ते हैं.

जब पर्यटक घंटों सड़क पर फंसा रहेगा तो पर्यटन के असली उद्देश्य पर ही सवाल खड़ा होता है.

वहीं, अपने वक्तव्य में पद्मश्री अनूप साह ने नैनीताल का उदाहरण देते हुए कहा कि पर्यटन सीजन में हजारों वाहन पहुंचते हैं, लेकिन पर्याप्त पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है. नतीजा घंटों का जाम है. उन्होंने कहा,

उन्होंने चेतावनी दी कि विकास और पर्यटन जरूरी है, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए. उनका कहना था कि कैरिंग कैपेसिटी का सवाल सिर्फ कॉर्बेट, नैनीताल या मसूरी का नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड का सवाल है.

कॉर्बेट लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे पद्मश्री और प्रसिद्ध लेखक डॉ. पुष्पेश पंत ने सबसे पहले इसी सवाल को उठाया. उन्होंने कहा कॉर्बेट केवल पर्यटन स्थल नहीं है, यह फॉरेस्ट रिजर्व है. यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी. लेकिन आज टाइगर देखने की बढ़ती होड़, वाहनों की संख्या और पर्यटन गतिविधियों के बीच यह तय करना जरूरी है कि जंगल कितना दबाव सह सकता है.

इन दिग्गजों ने अलग-अलग उदाहरणों के जरिए बढ़ते पर्यटन दबाव पर चिंता जताई. किसी ने कॉर्बेट की कैरिंग कैपेसिटी का सवाल उठाया, तो किसी ने प्लास्टिक और ट्रैफिक को चुनौती बताया. वहीं जलागम और हिमालयी विरासत को बचाने की जरूरत भी सामने आई.

वहीं, पद्मश्री प्रसिद्ध फोटोग्राफर और पर्यावरणविद् अनूप साह ने कॉर्बेट और आसपास के पर्यटन क्षेत्रों में बढ़ते प्लास्टिक कचरे का जमीनी उदाहरण भी सामने रखा. उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद एक जगह देखा कि बड़ी संख्या में लोग खाना खा रहे थे. प्लास्टिक में खाना दिया जा रहा था. इसके बाद प्लास्टिक से भरा बैग नदी की तरफ फेंक दिया गया.

अनूप साह का कहना था कि,

अगर एक जगह इतनी बड़ी मात्रा में प्लास्टिक पहुंच रहा है तो सैकड़ों गाड़ियों और हजारों पर्यटकों के साथ पर्यटन क्षेत्रों में कितना कचरा पहुंच रहा होगा. इसका अंदाजा लगाया जा सकता है. उन्होंने पर्यटन को रोकने के बजाय उसे रेगुलेट करने की जरूरत बताई.

वहीं, इस लिटरेचर फेस्टिवल के पहले दिन उत्तराखंड से जुड़े दो बड़े चेहरों, पर्यावरणविद् कल्याण सिंह रावत और प्रसिद्ध लोक गायिका माधुरी बड़थ्वाल ने प्रकृति को बचाने के साथ-साथ राज्य की सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने की वकालत की. दोनों का मानना है कि उत्तराखंड की पहचान यहां के पहाड़ों और संस्कृति, दोनों के मेल से ही है.

आंदोलनकारी कल्याण सिंह रावत का मानना है कि,

हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए इंसानी विकास के बीच एक सही संतुलन बनाना होगा, ताकि तरक्की भी हो और प्रकृति को भी नुकसान न पहुंचे.

वहीं, उत्तराखंड की लोक कलाओं को सहेज रहीं माधुरी बड़थ्वाल ने कहा कि लोक संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि हमारे समाज की पहचान है और इसे बचाना बेहद जरूरी है. गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार के गांवों के अपने अनुभवों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि पलायन उत्तराखंड के लिए बड़ा दंश साबित हुआ है. पलायन ने हमारी पारंपरिक कला को बहुत नुकसान पहुंचाया है. इसकी वजह से पुरानी पीढ़ी का संगीत नई पीढ़ी तक नहीं पहुंच पा रहा है.

अपने बचपन का किस्सा सुनाते हुए माधुरी बड़थ्वाल ने बताया कि,

बचपन में मैंने अपने पिता से सुनकर कुछ भजन सीखे थे, लेकिन सालों बाद उन्हें एहसास हुआ कि सुनने की चूक की वजह से कुछ शब्दों का उच्चारण गलत हो गया था. इसी बात को समझते हुए मुझे संगीत को सही ढंग से रिकॉर्ड करने की प्रेरणा मिली. इसी के साथ भविष्य की पीढ़ी को शुद्ध और सही संगीत सिखाने के लिए गढ़वाली लोक संगीत, रागों और रागिनियों पर 24 किताबें लिखी हैं.

महोत्सव के अन्य सत्रों में जंगल के उन छिपे हुए पहलुओं पर बात हुई, जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं. वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट्स और लेखकों ने साफ कहा कि जंगल का मतलब सिर्फ बाघ नहीं होता, बल्कि उसका इकोसिस्टम होता है.

रीवाइल्डिंग एक्सपर्ट विजय धस्माना ने कहा, हमें इकोलॉजिकल पिरामिड के सबसे निचले हिस्से को बचाने पर ध्यान देना चाहिए. छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े, मेंढक, रेंगने वाले जीव, तरह-तरह की घास और पेड़-पौधे ही वह रीढ़ हैं, जिनके दम पर बाघ जैसे बड़े शिकारी जिंदा रहते हैं.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सीनियर वाइल्डलाइफ वेटनरी ऑफिसर डॉ. दुष्यंत शर्मा ने अपने जमीनी अनुभव बांटे. उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि हर बाघ का बर्ताव बिल्कुल अलग और अप्रत्याशित होता है. ऐसे में पल-पल की रणनीति बदलनी पड़ती है.

वहीं, मशहूर लेखक स्टीफन ऑल्टर ने पर्यटकों की सोच पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि,

वन्यजीवों को देखने का पैमाना सिर्फ 'बाघ का दिख जाना' नहीं होना चाहिए. लोगों को जंगल की पूरी जैव-विविधता का सम्मान करना और उसका आनंद लेना सीखना होगा. जंगल में सिर्फ बाघ ही सब कुछ नहीं हैं. कीड़े, रंग-बिरंगे पक्षी, हाथी और बाकी सभी जीव इस ताने-बाने को बनाए रखने के लिए उतने ही जरूरी हैं.

गौर हो कि, उत्तराखंड वन विभाग, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सहयोग से शुरू हुए इस फेस्टिवल में देश-विदेश के जाने-माने लेखक, पर्यावरणविद, वन्यजीव विशेषज्ञ और स्थानीय लोक कलाकार एक साथ जुट रहे हैं. तीन दिनों का यह उत्सव प्रकृति प्रेमियों, साहित्यकारों और आम जनता के लिए जंगल और इंसान के गहरे जुड़ाव को करीब से समझने का एक बेहतरीन जरिया बन रहा है.

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