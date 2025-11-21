ETV Bharat / state

रामनगर प्रतिबंधित मांस मामला, हाईकोर्ट में पेश होंगे नैनीताल एसएसपी, देंगे प्रगति रिपोर्ट

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर के भाजपा नेता मदन जोशी व अन्य के खिलाफ दंगा भड़काने की सुनियोजित साजिश करने के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल व एसएचओ रामनगर से आने वाले सोमवार को कोर्ट में पेश होने के साथ साथ मामले की प्रगति रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है. सुनवाई पर पीड़ित की तरफ से कहा गया कि अभी तक मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं गया है, जबकि कोर्ट से उसकी अग्रिम जमानत तक निरस्त हो चुकी है. जिस पर कोर्ट ने पुलिस से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई.

मामले के अनुसार नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र के छोई में गोवंश के आरोप में 23 अक्टूबर को ड्राइवर नासिर की पिटाई के बाद नासिर की पत्नी नूरजहां की ओर से हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी. नूरजहां की तरफ से कोर्ट को बताया स्थानीय नेता मदन जोशी द्वारा लगातार भड़काऊ फेसबुक पोस्ट और लाइव करके अपने 23 अक्टूबर के कृत्य को सही बताया जा रहा है. लगातार धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं. उक्त मामले में कोर्ट ने रामनगर पुलिस को आदेश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि मदन जोशी और उनके अन्य कोई फॉलोअर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न करें.

साथ ही मदन जोशी द्वारा जो भी भड़काऊ पोस्ट की गई है, उनको जांच अधिकारी फेसबुक से हटवाए. पुलिस के अधिवक्ता ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को बताया छोई में उस दिन वाहन में जो मांस ले जाया जा रहा था, वह भैंस का मांस था, जिसका निर्धारित लाइसेंस और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट बरेली से आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया था. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रामनगर पुलिस को निर्देश दिया की वे नेता मदन जोशी के किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में न आकर कानून और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से इस मामले में कड़ी कार्रवाई करें.