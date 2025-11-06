रामनगर प्रतिबंधित मांस मामला, सख्त हुआ हाईकोर्ट, SSP नैनीताल को पेश होने के निर्देश
नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल एसएसपी को सोमवार को पेश होने को कहा है.
नैनीताल: रामनगर गौ मांस प्रकरण में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने के मामले में हाईकोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को सोमवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं. मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ में नूरजहां और एक अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 23 अक्टूबर को भीड़ ने पिकअप वाहन पर हमला कर दिया और उसके पति चालक नासिर की पिटाई कर दी.
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि मुख्य आरोपी खुला घूम रहा है. सरकार की ओर से कहा गया कि 31 अभियुक्तों की पहचान की जा चुकी है. जिनमें से 8 को गिरफ्तार किया जा चुका है. जबकि मुख्य अभियुक्त मदन जोशी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है. सरकार ने कहा कि एक्शन टेकन रिपोर्ट अगली तिथि पर पेश कर देगी. कोर्ट ने इसके बाद एसएसपी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश जारी कर दिए हैं.
बता दें कि यह मामला 23 अक्टूबर का है, जब प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने की सूचना पर जमकर हंगामा हुआ था. वाहन चालक के साथ मारपीट की गई थी. पीड़ित चालक की पत्नी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 (गंभीर चोट पहुंचाना) और 190 (अवैध हमला व हिंसा) के तहत मुकदमा दर्ज किया था.
एक दूसरे मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सड़कों, नदी नालों और सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण के मामले में स्वतः संज्ञान लिया. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई. सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया गया 17अक्यूबर 2023 को कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को अतिक्रमण हटाने के जो आदेश जारी किया था. उसका राज्य सरकार अनुपालन कर रही है. अनुपालन रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने जहां जहाां पर अतिक्रमण हुआ है उसका सर्वे कर लिया है. अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर दिया है. जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए समय दिया जाय. कोर्ट ने राज्य सरकार के अनुरोध पर उन्हें आने वाले मंगलवार तक का समय देते हुए अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
