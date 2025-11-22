रामनगर प्रतिबंधित मांस मामला, भाजपा नेता के परिवार ने लगाया टॉर्चर का आरोप
विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी मदन जोशी और उनके परिवार के साथ खड़ी है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 22, 2025 at 7:15 PM IST
रामनगर: बहुचर्चित गो-मांस विवाद में मुख्य आरोपी बनाए गए बीजेपी के पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी के परिवार के समर्थन में आज क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट उनके निवास पहुंचे. इस दौरान विधायक ने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. साथ ही उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए.
मदन जोशी की पत्नी ने कहा पुलिस लगातार उन्हें टॉर्चर कर रही है. उन्होंने बताया दिन में दो-दो बार पुलिस घर आती है, लेकिन महिला पुलिसकर्मी कभी साथ नहीं होती. पुरुष पुलिसकर्मी घर में घुस आते हैं. मदन जोशी की पत्नी ने कहा पुलिस दबाव और तनाव के चलते उनके पति को दिल का दौरा पड़ा. उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.
परिजनों का कहना है कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले फोन कर गो-मांस लाए जाने की सूचना दी, उसकी भूमिका की जांच होना जरूरी है. उन्होंने कहा हम कह रहे हैं कि जिसे पहले फोन आया, उस पर कार्रवाई हो, उससे पूछताछ क्यों नहीं? मदन जोशी बिना कारण मौके पर नहीं गए थे. वहां उनका पैतृक घर है. लोग उन पर भरोसा करते हैं. सूचना मिलते ही वे वहां पहुंचे. वह भी 9:15 बजे, जबकि घटना 8:30 की बताई जा रही है. परिजनों ने दावा किया कि जिस व्यक्ति पर हमला हुआ था, वह स्वयं कह रहा है कि अगर मदन जोशी वहां नहीं होते तो उसकी जान नहीं बचती. इसके बावजूद उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया है.
परिवार ने कहा 10 दिसंबर 2026 की तिथि वाला एक कुर्की नोटिस उनके घर के बाहर चस्पा किया गया है. उन्होंने कहा संबंधी कागजात स्वीकार किए जा रहे हैं,फिर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कानून की धज्जियां उड़ा रही है. बिना महिला पुलिस के घर में घुसना गलत है
विधायक दीवान सिंह बिष्ट का बयान: विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी मदन जोशी और उनके परिवार के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा अगर पुलिस ने बिना महिला कांस्टेबल के घर में जाकर कार्रवाई की है, तो यह गलत है. मदन जोशी के पिता पहले से हार्ट के मरीज हैं. जिस तरीके से उनसे बात की गई, वह असंवेदनशील है. कानून के अनुसार कार्रवाई हो, लेकिन तरीके सही हों,विधायक ने कहा कि मामले में कई अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि वे घटना में शामिल तक नहीं थे.