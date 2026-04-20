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रामनगर में कार का जानलेवा ओवरटेक, बाइक को मारी टक्कर, तस्वीर देखकर कांप जाएंगे

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में तेज रफ्तार और लापरवाही एक बार फिर भारी पड़ती नजर आई. नेशनल हाईवे 309 पर ओवरटेक के चक्कर में एक कार ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना खतरनाक था कि दोनों युवक सामने से आ रही रोडवेज बस के नीचे जाने से बाल-बाल बच गए. फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और अस्पताल में इलाज जारी है.

रामनगर में सड़क हादसा: जानकारी के अनुसार यह हादसा रविवार दोपहर के समय नेशनल हाईवे 309 पर पेट्रोल पंप के पास हुआ. विवेक और अफजल नाम के दो युवक बाइक पर सवार होकर चिल्किया से रामनगर की ओर आ रहे थे. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक कार (UK 19 C 2074) ने ओवरटेक करने की कोशिश की. ओवरटेक के दौरान कार चालक ने नियंत्रण खो दिया और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.