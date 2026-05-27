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गढ़वा के रमना में अंचल कार्यालय के कर्मी पर रिश्वतखोरी का आरोप, जमीन रजिस्ट्री के नाम पर मांगता है पैसे

गढ़वा के रमना अंचल कार्यालय के एक कर्मचारी पर जमीन रजिस्ट्रेशन के लिए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है.

Ramna Circle office
रमना प्रखंड कार्यालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 27, 2026 at 2:48 PM IST

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गढ़वा: जिले के रमना प्रखंड के अंचल कार्यालय के एक कर्मचारी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह रिश्वत लेते हुए दिख रहा है. लोगों का आरोप है कि कर्मचारी दिवाकर सिंह जमीन रजिस्ट्री और केवाला के नाम पर लोगों से रिश्वत लेता है. कई पीड़ितों ने इसकी पुष्टि की है. उपायुक्त से शिकायत भी की गई है.

लोगों का आरोप है कि रमना अंचल कार्यालय में तैनात कर्मचारी दिवाकर सिंह हर केवाला के लिए किसी साहब के नाम पर 15,000 रुपये और खुद के लिए 5,000 रुपये रिश्वत लेता है. ऐसे करीब एक दर्जन मामले हैं जिनमें इस कर्मचारी ने पीड़ितों से रिश्वत ली है. पीड़ितों ने इसके सबूत भी दिए हैं. ऐसे ही एक मामले में कर्मचारी रिश्वत के पैसे लौटाता हुआ दिख रहा है, जिसका एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.

कर्मी पर रिश्वतखोरी का आरोप (Etv Bharat)

पीड़ितों ने बताया कि ऐसे कई मामले हैं जहां रजिस्टर 2 में जमीन किसी और के नाम पर दिखाई गई है और फिर उस व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई है. कर्मचारी ने अपने साले के नाम पर भी जमीन रजिस्टर कर रखी है.

जब पीड़ितों ने इस मामले की शिकायत प्रखंड प्रमुख करुणा सोनी से की, तो प्रमुख ने कर्मचारी और उसके साहब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. प्रमुख ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें दिवाकर सिंह ने सीधे अपने अकाउंट में पैसे लिए हैं और एक का वीडियो भी वायरल हुआ है. उन्होंने कहा कि वे उपायुक्त से इसकी शिकायत करेंगी और पक्का करेंगी कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो.

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