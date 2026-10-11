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रामलीला की पहचान बनारस के मुखौटे; अधर में भावों को उकेरेने वाली कला का भविष्य

बनारस के मुखौटों पर पढ़िए रिपोर्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: नवरात्र की शुरुआत के साथ ही रामलीला का मंचन भी होने लगा है. काशी की बात हो तो यहां की रामलीला की भव्यता अपने आप में अनूठी है. कारण, रामलीला के पात्र जो मुखौटा पहनते हैं, वे भाव-भंगिमाओं के परिपूर्ण होते हैं. जिस पात्र का मुखौटा होता है, उसी के अनुरूप चेहरे-मोहरे के हाव-भाव होते हैं. इन मुखौटों को बनाने की विधि तो जटिल है ही, इसमें समय भी ज्यादा लगता है. इन्हें आकार देने वाले कारीगर भी बेहद कुशल होते हैं. चिंता की बात यह कि बदलते वक्त के साथ यह कला सिमटती जा रही है. जो पुराने कलाकार हैं, उन्हीं तक यह विधा रह गई है. नई पीढ़ी इससे दूर ही है. कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वे नाकाफी ही दिखते हैं. बनारसी मुखौटे नेपाल तक की रामलीलाओं में रचते-बसते रहे हैं. इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में इनकी मांग है. अपने वजूद के लड़ रही इस कला पर पढ़िए रिपोर्ट....

बनारस के मुखौटों पर गोपाल मिश्र की रिपोर्ट (Video Credit; ETV Bharat) मुखौटों से रामनगर की रामलीला से पहचान

ये मुखौटे आराध्य देवगणों जैसे गणेश, हनुमान, राम-लक्ष्मण, मां सीता के साथ ही रावण, निषादराज, सूर्पणखा आदि के हैं. कागज की लुगदी, मिट्टी और कपडे के छोटे-छोटे टुकड़ों से बने ये मुखौटे ही हैं, जिन्हें पहनकर रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला पिछले 200 सालों से जिंदा है. वाराणसी के कोनिया, कज्जाकपुरा और छोटी पियरी की तंग गलियों में कभी कई परिवार ये मुखौटे बनाते थे, जिन्हें मुखौटा कारीगर कहा जाता था. इनके पुरखे काशी नरेश के दरबार के कलाकार थे, लेकिन अब संख्या बेहद कम है. क्या है खासियत (Photo Credit; ETV Bharat) हर मुखौटे पर अलग भाव बनारस के भगवानपुर इलाके के रहने वाले सोभनाथ इन चेहरे को बनाने वाले कारीगरों के गुरु हैं. बताते हैं, 1800 में जब रामनगर की रामलीला शुरू कराई गई, तब से पुरखे चेहरे बना रहे हैं. ये चेहरे कोई आम नहीं, बल्कि कलाकारों के अस्तित्व और कलाकारों के एक्सप्रेशन को दर्शाने का महत्वपूर्ण जरिया है. हर चेहरे की बनावट अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है. प्लास्टिक के या सिलिकॉन के चेहरों पर वह बारीकी नहीं दिखाई देती, जो इन मुखौटों में होती है. इन मुखौटों को बनाने में एक-दो नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा परत दर परत कागज की लुगदी लेई और कपड़े को लगाया जाता है. कहते हैं, आप हनुमान का मुखौटा देखेंगे तो उनके फूले हुए गाल नजर आएंगे. भगवान राम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई देगी. माता सीता, लक्ष्मण, जामवंत और जटायु के मुखौटों को बनाकर हम कलाकारों को लीलाओं में एक जीवंत स्वरूप देने का काम करते आ रहे हैं. एक मुखौटा बनाना किसी तपस्या से कम नहीं है. एक चेहरे को बनाने में 15 से 20 दिन और कई बार तो एक महीना तक लगता है. मुखौटों को बनाने की विधि बेहद पेचीदा (Photo Credit; ETV Bharat) प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल बताते हैं, ये मुखौटे पूरी तरह से प्राकृतिक होते हैं. इनको फाइनल टच देने के लिए भी प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है. लाल के लिए हिंगलाज पत्थर, काले के लिए काजल और लकड़ी का कोयला, नीले के लिए नील और पीले के लिए हरताल का इस्तेमाल कर इन्हें फाइनल टच दिया जाता है. सबसे मुश्किल काम इन मुखौटों में जान डालना होता है. यानी आंखें, मुंह-दांत और उनका एक्सप्रेशन, हनुमान की गोल, भोली आंख, उनका फूला मुंह, थुड्डी, रावण की तिरछी घमंडी आंख, केवट की झुकी हुई विनम्र आंख तैयार करना ही चैलेंज होता है. एक आंख जरा सी बिगड़ी तो पूरा चेहरा बेकार हो जाता है, क्योंकि चेहरों का मतलब ही एक्सप्रेशन होता है. कोई भी कलाकार इन चेहरों को पहनकर उसके किरदार में जीवित हो जाता है. जिसका वह रोल निभा रहा है. मुखौटों का इस्तेमाल किन रामलीलाओं में, जानिए (Photo Credit; ETV Bharat) काशी के मुखौटों की बात अलग इस बारे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं डॉक्टर तथा संकट मोचन मंदिर महंत परिवार से जुड़े प्रो. विशंभर नाथ मिश्र कहते हैं, इन मुखौटों की बात ही अलग होती है. मैंने तो इन लुगदी के चेहरों को प्रमोट करने के लिए बनारस में हुए इंटरनेशनल कांफ्रेंस में गिफ्ट के रूप में इन्हें डॉक्टर्स को दिया. सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि बाहर से आए डॉक्टर्स को भी जब गिफ्ट किया तो वे बहुत खुश हुए. यहां तक कि जब विदेश में एक डॉक्टर के पास कॉन्फ्रेंस में शामिल होने गया और मुखौटा ले जाना भूल गया तो वे नाराज हुए. बाद में मैंने उन्हें यहां से इन चेहरों को कोरियर किया. जानिए रामनगर की रामलीला के बारे में (Photo Credit; ETV Bharat) रामलीला की पहचान ये चेहरे