रामलीला की पहचान बनारस के मुखौटे; अधर में भावों को उकेरेने वाली कला का भविष्य
विदेश तक इन मुखौटों की डिमांड, लेकिन अपने ही देश में संकट में पहचान, पढ़िए गोपाल मिश्र की रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 3:21 PM IST
वाराणसी: नवरात्र की शुरुआत के साथ ही रामलीला का मंचन भी होने लगा है. काशी की बात हो तो यहां की रामलीला की भव्यता अपने आप में अनूठी है. कारण, रामलीला के पात्र जो मुखौटा पहनते हैं, वे भाव-भंगिमाओं के परिपूर्ण होते हैं. जिस पात्र का मुखौटा होता है, उसी के अनुरूप चेहरे-मोहरे के हाव-भाव होते हैं. इन मुखौटों को बनाने की विधि तो जटिल है ही, इसमें समय भी ज्यादा लगता है. इन्हें आकार देने वाले कारीगर भी बेहद कुशल होते हैं. चिंता की बात यह कि बदलते वक्त के साथ यह कला सिमटती जा रही है. जो पुराने कलाकार हैं, उन्हीं तक यह विधा रह गई है. नई पीढ़ी इससे दूर ही है. कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वे नाकाफी ही दिखते हैं. बनारसी मुखौटे नेपाल तक की रामलीलाओं में रचते-बसते रहे हैं. इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में इनकी मांग है. अपने वजूद के लड़ रही इस कला पर पढ़िए रिपोर्ट....
मुखौटों से रामनगर की रामलीला से पहचान
ये मुखौटे आराध्य देवगणों जैसे गणेश, हनुमान, राम-लक्ष्मण, मां सीता के साथ ही रावण, निषादराज, सूर्पणखा आदि के हैं. कागज की लुगदी, मिट्टी और कपडे के छोटे-छोटे टुकड़ों से बने ये मुखौटे ही हैं, जिन्हें पहनकर रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला पिछले 200 सालों से जिंदा है. वाराणसी के कोनिया, कज्जाकपुरा और छोटी पियरी की तंग गलियों में कभी कई परिवार ये मुखौटे बनाते थे, जिन्हें मुखौटा कारीगर कहा जाता था. इनके पुरखे काशी नरेश के दरबार के कलाकार थे, लेकिन अब संख्या बेहद कम है.
हर मुखौटे पर अलग भाव
बनारस के भगवानपुर इलाके के रहने वाले सोभनाथ इन चेहरे को बनाने वाले कारीगरों के गुरु हैं. बताते हैं, 1800 में जब रामनगर की रामलीला शुरू कराई गई, तब से पुरखे चेहरे बना रहे हैं. ये चेहरे कोई आम नहीं, बल्कि कलाकारों के अस्तित्व और कलाकारों के एक्सप्रेशन को दर्शाने का महत्वपूर्ण जरिया है. हर चेहरे की बनावट अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है. प्लास्टिक के या सिलिकॉन के चेहरों पर वह बारीकी नहीं दिखाई देती, जो इन मुखौटों में होती है. इन मुखौटों को बनाने में एक-दो नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा परत दर परत कागज की लुगदी लेई और कपड़े को लगाया जाता है. कहते हैं, आप हनुमान का मुखौटा देखेंगे तो उनके फूले हुए गाल नजर आएंगे. भगवान राम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई देगी. माता सीता, लक्ष्मण, जामवंत और जटायु के मुखौटों को बनाकर हम कलाकारों को लीलाओं में एक जीवंत स्वरूप देने का काम करते आ रहे हैं. एक मुखौटा बनाना किसी तपस्या से कम नहीं है. एक चेहरे को बनाने में 15 से 20 दिन और कई बार तो एक महीना तक लगता है.
प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल
बताते हैं, ये मुखौटे पूरी तरह से प्राकृतिक होते हैं. इनको फाइनल टच देने के लिए भी प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है. लाल के लिए हिंगलाज पत्थर, काले के लिए काजल और लकड़ी का कोयला, नीले के लिए नील और पीले के लिए हरताल का इस्तेमाल कर इन्हें फाइनल टच दिया जाता है. सबसे मुश्किल काम इन मुखौटों में जान डालना होता है. यानी आंखें, मुंह-दांत और उनका एक्सप्रेशन, हनुमान की गोल, भोली आंख, उनका फूला मुंह, थुड्डी, रावण की तिरछी घमंडी आंख, केवट की झुकी हुई विनम्र आंख तैयार करना ही चैलेंज होता है. एक आंख जरा सी बिगड़ी तो पूरा चेहरा बेकार हो जाता है, क्योंकि चेहरों का मतलब ही एक्सप्रेशन होता है. कोई भी कलाकार इन चेहरों को पहनकर उसके किरदार में जीवित हो जाता है. जिसका वह रोल निभा रहा है.
काशी के मुखौटों की बात अलग
इस बारे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं डॉक्टर तथा संकट मोचन मंदिर महंत परिवार से जुड़े प्रो. विशंभर नाथ मिश्र कहते हैं, इन मुखौटों की बात ही अलग होती है. मैंने तो इन लुगदी के चेहरों को प्रमोट करने के लिए बनारस में हुए इंटरनेशनल कांफ्रेंस में गिफ्ट के रूप में इन्हें डॉक्टर्स को दिया. सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि बाहर से आए डॉक्टर्स को भी जब गिफ्ट किया तो वे बहुत खुश हुए. यहां तक कि जब विदेश में एक डॉक्टर के पास कॉन्फ्रेंस में शामिल होने गया और मुखौटा ले जाना भूल गया तो वे नाराज हुए. बाद में मैंने उन्हें यहां से इन चेहरों को कोरियर किया.
रामलीला की पहचान ये चेहरे
बताया हैं, यह चेहरे रामलीला को पहचान हैं. रामनगर की रामलीला को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है. इस रामलीला की खासियत है कि यहां कोई मेकअप नहीं होता, कलाकार सिर्फ ये मुखौटे पहनते हैं. चेहरे में ही नौ रस दिखते हैं. इसलिए रावण के एक ही चेहरे में घमंड, गुस्सा और हंसी तीनों दिखते हैं. पहले ये मुखौटे सिर्फ रामनगर ही नहीं, अयोध्या, चित्रकूट, मिथिला और नेपाल तक की रामलीलाओं में जाते थे. काशी के तुलसी घाट, अस्सी घाट और नाटी इमली की रामलीलाओं में आज भी यही चेहरे इस्तेमाल होते आ रहे हैं, लेकिन समय के साथ सब बदल रहा है. अब हाईटेक तौर पर अच्छे साउंड सिस्टम और मेकअप के साथ लीला हो रही है और यह चेहरे कहीं गुम होते जा रहे हैं.
कारीगरी बचाने की कोशिश
इन चेहरों को तैयार करने के लिए नई पीढ़ी को इसकी ट्रेनिंग कलाकार राजेंद्र श्रीवास्तव देते हैं. उनका कहना है, सरकार इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है. संगीत नाटक अकादमी के साथ मिलकर हम इन चेहरों को बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं. 10 युवाओं को उसकी ट्रेनिंग दी गई है, जिसके लिए उन्हें 2500 महीने 3 साल तक सरकार के द्वारा दिए जाने हैं. युवा इस ओर आकर्षित हों और इन चेहरों को बनाना सीखें, मकसद यही है. हालांकि इन चेहरों की डिमांड भारत में कम है. संगीत नाटक अकादमी की वजह से ये मुखौटे साउथ कोरिया, मलेशिया और कई जगहों पर ऑर्डर के रूप में भेजे गए हैं. लेकिन 100 से ज्यादा चेहरे बने होने के बाद भी इस बार कहीं से कोई आर्डर नहीं आया. सारा माल डंप पड़ा हुआ है.
ये चुनौतियां भी
बताया कि, अब प्लास्टिक मुखौटा बाजार में आ गया है. हल्का है, टूटता नहीं, पानी में खराब नहीं होता. लोगों ने उसी से काम चलाना शुरू कर दिया है, जबकि हमारा मुखौटा कागज और मिट्टी वाला होता है. इसको पहनने वाले व्यक्ति को सांस लेने में भी दिक्कत नहीं होती, दूर से ही यह चेहरा अपनी अलग छाप छोड़ता है, लेकिन स्थिति यह है कि ना ही कारीगरों को बचाने की कवायद हो रही है, ना ही इसे प्रमोट किया जा रहा है. यह भी चिंताजनक है कि युवा पीढ़ी भी ट्रेनिंग के लिए आगे नहीं आ रही है. गांव के बच्चे तो अपने आप को बिजी रखने और भविष्य बनाने में यह कला सीख रहे हैं, लेकिन कभी वह भी यही सोचते हैं कि हम यह काम कर क्यों रहे हैं? जब वजूद ही नहीं बचेगा तो काम सीखने का फायदा क्या होगा?
दूसरे राज्यों में अलग विधि से होते हैं तैयार
राजेन्द्र श्रीवास्तव बताते हैं, बनारस में मिट्टी, कपड़ा और कागज को पीसकर मुखौटों को तैयार किया जाता है. उड़ीसा में अलग तरह से बनाए जाते हैं. दक्षिण भारत में भी ऐसे चेहरे बनाए जाते हैं लेकिन वह धातु के होते हैं और भारी होते हैं. उनको तो पूजा जाता है. कुछ ही राज्य हैं जहां पर इन मुखौटों का निर्माण अलग-अलग रूप में होता है. बनारस के यह चेहरे बिल्कुल अलग हैं और इनका निर्माण का तरीका भी अलग है. यही वजह है कि विदेश में इसके दीवाने हैं, लेकिन भारत में नहीं. बताया कि साउथ कोरिया के एंडोंग मास्क डांस फेस्टिवल के आयोजकों ने 100 मुखौटों का ऑर्डर दिया था. मलेशिया में जहां रामायण पर आधारित नाटक होते हैं, वहां हर साल 200 मुखौटे भेजे गए. थाईलैंड में भी इनकी मांग है, लेकिन अपने देश में इन्हें लोग भूल रहे हैं.
कारीगरों का दर्द
कारीगरों का दर्द है कि सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना में मिट्टी के काम में सिर्फ कुल्हड़ को जगह मिली, बनारसी मुखौटों को नहीं. ये कला जीआई टैग की हकदार है. एक्सपर्ट पद्मश्री डॉ. रजनीकांत कहते हैं, इस दिशा में काम शुरू हो गया है. जीआई फाइल है और इसकी हियरिंग हो चुकी है. हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही बनारस के इन चेहरों को जीआई टैग मिलेगा और कारीगरों के दिन भी बदल जाएंगे, लेकिन अभी इसमें कितना समय है, यह हियरिंग होने के बाद प्रक्रिया पर निर्भर करता है. क्योंकि एक साथ कई टैग जारी होते हैं. ऐसे में समय का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन अपने स्तर पर इस कला को बचाने के प्रयास किया जा रहे हैं.
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