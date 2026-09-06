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पटना के गांधी मैदान में 2027 के बाद नहीं होगा रावण वध और रामलीला, जानिए क्यों?

संभव है कि अगले साल से पटना गांधी मैदान में रावण वध नहीं होगा. इसके पीछे की वजह बहुत खास है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार

Gandhi Maidan
गांधी मैदान में अंतिम बार होगा रावण वध! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 6, 2026 at 1:40 PM IST

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पटना: हर साल दशहरा पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण वध होता है. मौजूदा मुख्यमंत्री उस दिन दशानन रावण के पुतले को जलाते हैं. बड़ी तादाद में लोग वहां मौजूद रहते हैं. सालों से ये चलन है लेकिन मुमकिन है कि इस साल अंतिम बार गांधी मैदान में रावण का दहन होगा.

अगले साल से मरीन ड्राइव के पास रावध वध

असल में बिहार सरकार ने तय किया है कि 2027 के बाद गांधी मैदान में रावण दहन नहीं होगा. इसके पीछे का कारण ये है कि राजधानी के मरीन ड्राइव के पास रामलीला मैदान बनेगा. जहां पर रावण वध और रामलीला का आयोजन होगा.

Samrat Choudhary
अगले साल से रामलीला मैदान में होगा रावण वध (ETV Bharat)

मरीन ड्राइव के पास रामलीला मैदान

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को गांधी मैदान में आयोजित श्रीकृष्ण महोत्सव के दौरान ऐलान किया है कि अगले वर्ष मार्च तक मरीन ड्राइव के पास तीन बड़े मैदान तैयार हो जाएंगे. इनमें से एक मैदान का नाम रामलीला मैदान रखा जाएगा.

"पटना के लिए खुशखबरी है. पटना में मरीन ड्राइव के समीप बनेगा रामलीला मैदान. जहां पर रावण वध और रामलीला का आयोजन कर रहा है."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री

1955 से रावण वध

सीएम ने कहा कि रामलीला और रावण वध के कार्यक्रम को गांधी मैदान से वहां स्थानांतरित कर पूरी व्यवस्था के साथ आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दशहरा कमेटी ट्रस्ट वर्ष 1955 से गांधी मैदान में रामलीला महोत्सव एवं रावण वध का आयोजन कर रहा है.

Samrat Choudhary
गांधी मैदान में रावण वध (ETV Bharat)

दशहरा कमेटी ट्रस्ट की थी मांग

समिति की ओर से लंबे समय से रामलीला और रावण वध के लिए अलग स्थान उपलब्ध कराने का आग्रह किया जा रहा था. इसको लेकर पटना के जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं. मार्च के बाद जैसे ही नए मैदान का हैंडओवर होगा, समिति को वह मैदान उपलब्ध करा दिया जाएगा.

Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी का ऐलान (ETV Bharat)

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने श्रीकृष्ण महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सत्य की विजय का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि महाभारत के समय भगवान श्रीकृष्ण ने शांति के लिए हर संभव प्रयास किया और कौरवों से केवल पांच गांव देने की बात कही, लेकिन अन्याय के कारण युद्ध टल नहीं सका. उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का स्पष्ट संदेश था कि जो अन्याय करेगा, उसका विनाश निश्चित है.

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