रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में भीड़ जुटने के दावों पर बीजेपी ने वीडियो जार कर उठाए सवाल
1 नवंबर को दिल्ली रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस द्वारा बुलाई गई 'वोट बचाओ-देश बचाओ' महारैली की भीड़ और तैयारियों पर सवाल उठाए
Published : October 31, 2026 at 2:10 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं ने 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया (INDIA) गठबंधन और कांग्रेस द्वारा बुलाई गई 'वोट बचाओ-देश बचाओ' महारैली की भीड़ और तैयारियों पर सवाल उठाए हैं. दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले रैली में शामिल होने वाली भीड़ को लेकर जो दावे किए जा रहे है उसको लेकर सवाल खड़े किए है. दिल्ली बीजेपी की तरफ से एक वीडियो खाली कुर्सियों का जारी किया गया है. जिसमें यह दवा किया गया है कि 22 हजार कुर्सी लगाई गई है और इस मैदान की कैपेसिटी भी नहीं है फिर कैसे 10 लाख लोग जुटेंगे.
दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि पिछले 15 दिनों से यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में 10 लाख लोग आएंगे. उन्होंने तंज कसा कि पिछले 20-30 सालों में बीजेपी ने रामलीला मैदान में कई रैलियां की हैं, लेकिन कभी ऐसे झूठे या बड़े दावे नहीं किए.
भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा हम सब लोग पिछले काफी दिनों से सुन रहे हैं राहुल गांधी जी का एक दावा कि 10 लाख लोग 1 तारीख को दिल्ली आ रहे हैं. मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा थी हमारी पार्टी ने भी बहुत सारी रैलियां रामलीला मैदान में की हैं. इसलिए आज मैंने रामलीला मैदान का एक बार मुआयना किया तो वहां मुझे 10 लाख तो दूर 25 से 27 हजार कुर्सियां नजर आयीं.
हमें मालूम है वहां कितने लोग आ सकते हैं. ऐसी स्थिति में आज सुबह-सुबह मैं थोड़ा बेचैन हो गया और मैंने कहा कि जाकर देखते हैं, कहां बिठाएंगे राहुल गांधी 10 लाख लोग? तो मैं वहां गया, मैं वहां से एक वीडियो बनाकर लाया हूं, दोनों तरफ तिरंगे की बाउंड्री दिखाई दे रही है, बीच में कुर्सियां दिखाई दे रही हैं. 20-22 हजार कुर्सियां रखने की जगह है..मुझे ऐसा लगता है कि 22,000 कुर्सियां डलवा के 10 लाख लोगों को लाने का दावा केवल वो व्यक्ति कर सकता है जो आलू से सोना बना सकता है राहुल गांधी जी, आप धन्य हैं.
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