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रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली में भीड़ जुटने के दावों पर बीजेपी ने वीडियो जार कर उठाए सवाल

कांग्रेस की रैली में भीड़ जुटने के दावों पर बीजेपी प्रवक्ता ने उठाए सवाल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेताओं ने 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया (INDIA) गठबंधन और कांग्रेस द्वारा बुलाई गई 'वोट बचाओ-देश बचाओ' महारैली की भीड़ और तैयारियों पर सवाल उठाए हैं. दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले रैली में शामिल होने वाली भीड़ को लेकर जो दावे किए जा रहे है उसको लेकर सवाल खड़े किए है. दिल्ली बीजेपी की तरफ से एक वीडियो खाली कुर्सियों का जारी किया गया है. जिसमें यह दवा किया गया है कि 22 हजार कुर्सी लगाई गई है और इस मैदान की कैपेसिटी भी नहीं है फिर कैसे 10 लाख लोग जुटेंगे.

दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि पिछले 15 दिनों से यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में 10 लाख लोग आएंगे. उन्होंने तंज कसा कि पिछले 20-30 सालों में बीजेपी ने रामलीला मैदान में कई रैलियां की हैं, लेकिन कभी ऐसे झूठे या बड़े दावे नहीं किए.