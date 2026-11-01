वोट बचाने की आवाज लेकर रामलीला मैदान पहुंचे देशभर के लोग, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और लोकनृत्य से जताया विरोध
रामलीला मैदान में आयोजित महा रैली के दौरान वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के मुद्दे पर भी लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया.
Published : November 1, 2026 at 5:02 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित महारैली में देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे लोगों ने अपने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया. इस बार रैली में सिर्फ राजनीतिक नारे और नेताओं के भाषण ही चर्चा में नहीं रहे, बल्कि देश की विविध लोक संस्कृति भी देखने को मिली. छत्तीसगढ़ के करमा-गौरा वाद्य यंत्र से लेकर गुजरात के पारंपरिक वाद्य यंत्रों तक की धुन रामलीला मैदान में सुनाई दी. कोई ढोल और पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर अपनी बात रख रहा था तो कोई लोकनृत्य के जरिए विरोध जता रहा था. इन लोगों का कहना है कि वे वोट बचाने और मताधिकार की रक्षा के मुद्दे को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं.
महारैली में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से पहुंचे गजानन सिंह राठके अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ शामिल हुए. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ से अपने साथियों के साथ दिल्ली आए हैं. उनके हाथों में करमा-गौरा का पारंपरिक वाद्य यंत्र था, जिसके जरिए वह अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी प्रदर्शित कर रहे हैं. गजानन सिंह ने यह हमारा करमा-गौरा का पारंपरिक वाद्य यंत्र है. हम लोग वोट बचाने के लिए यहां आए हैं. उन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र की संस्कृति के साथ एक मुद्दे पर आवाज उठाने का भी अवसर है. वह अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र के माध्यम से रैली में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं.
गुजरात से आए लोगों ने भी दिखाई सांस्कृतिक पहचान: रामलीला मैदान में गुजरात से आए लोगों की भी भागीदारी देखने को मिली. उन्होंने अपने क्षेत्र के पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन किया. वहां से आए लोगों ने अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के माध्यम से रैली में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. इनकी प्रस्तुति ने रैली में शामिल लोगों का ध्यान खींचा. अलग-अलग राज्यों से आए प्रतिभागियों ने अपने क्षेत्र की पहचान को संगीत और लोक परंपराओं के जरिए सामने रखा. इससे मैदान में देश के अलग-अलग हिस्सों की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली.
कहीं ढोल की थाप तो कहीं लोकनृत्य से विरोध: महारैली के दौरान रामलीला मैदान का माहौल काफी अलग नजर आया. एक तरफ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर लोग नृत्य करते दिखाई दिए. कई समूह अपने पारंपरिक पहनावे और वाद्य यंत्रों के साथ मैदान में पहुंचे. इन प्रस्तुतियों में लोक संस्कृति के साथ विरोध का संदेश भी जुड़ा हुआ था. लोगों ने संगीत और नृत्य को अपनी बात रखने का माध्यम बनाया. उनका उद्देश्य केवल अपनी सांस्कृतिक पहचान दिखाना नहीं, बल्कि वोट बचाने के मुद्दे पर अपनी भागीदारी दर्ज कराना भी है.
राजनीतिक मुद्दे के साथ दिखी देश की सांस्कृतिक विविधता: इंडिया गठबंधन की इस महारैली में देश के विभिन्न राज्यों से आए लोगों की मौजूदगी ने इसे व्यापक स्वरूप दिया. छत्तीसगढ़, गुजरात, असम, नागालैंड सहित अलग-अलग क्षेत्रों के लोग अपनी स्थानीय परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान के साथ पहुंचे. इससे रामलीला मैदान में राजनीतिक विरोध के साथ भारत की लोक संस्कृति का भी अनूठा संगम देखने को मिला. रैली में शामिल लोगों ने अपने-अपने अंदाज में वोट के अधिकार और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाई. किसी ने नारों के जरिए तो किसी ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों और लोकनृत्य के माध्यम से अपनी बात रखी. रामलीला मैदान में गूंजती इन धुनों ने यह संदेश देने की कोशिश की कि लोकतंत्र और मतदान के अधिकार से जुड़े मुद्दे को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग अपनी आवाज उठाने के लिए एक मंच पर जुटे हैं.
रामलीला मैदान में आयोजित महा रैली के दौरान वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के मुद्दे पर भी लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया. मैदान में करीब 500 मीटर लंबा एक बैनर लगाया गया, जिस पर लगभग 90 हजार ऐसे लोगों के नाम लिखे होने का दावा किया गया, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं. प्रदर्शनकारियों ने इस बैनर के जरिए वोट के अधिकार और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता का मुद्दा उठाया. उनका कहना है कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में लोगों के नाम हटना गंभीर चिंता का विषय है. रैली में शामिल लोगों ने मांग की कि जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उनकी शिकायतों की जांच कर उन्हें न्याय दिया जाए.
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