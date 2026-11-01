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वोट बचाने की आवाज लेकर रामलीला मैदान पहुंचे देशभर के लोग, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और लोकनृत्य से जताया विरोध

रामलीला मैदान पहुंचे देशभर के लोग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को इंडिया गठबंधन की ओर से आयोजित महारैली में देश के अलग-अलग राज्यों से पहुंचे लोगों ने अपने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया. इस बार रैली में सिर्फ राजनीतिक नारे और नेताओं के भाषण ही चर्चा में नहीं रहे, बल्कि देश की विविध लोक संस्कृति भी देखने को मिली. छत्तीसगढ़ के करमा-गौरा वाद्य यंत्र से लेकर गुजरात के पारंपरिक वाद्य यंत्रों तक की धुन रामलीला मैदान में सुनाई दी. कोई ढोल और पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर अपनी बात रख रहा था तो कोई लोकनृत्य के जरिए विरोध जता रहा था. इन लोगों का कहना है कि वे वोट बचाने और मताधिकार की रक्षा के मुद्दे को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं.

महारैली में छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से पहुंचे गजानन सिंह राठके अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ शामिल हुए. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ से अपने साथियों के साथ दिल्ली आए हैं. उनके हाथों में करमा-गौरा का पारंपरिक वाद्य यंत्र था, जिसके जरिए वह अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी प्रदर्शित कर रहे हैं. गजानन सिंह ने यह हमारा करमा-गौरा का पारंपरिक वाद्य यंत्र है. हम लोग वोट बचाने के लिए यहां आए हैं. उन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र की संस्कृति के साथ एक मुद्दे पर आवाज उठाने का भी अवसर है. वह अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र के माध्यम से रैली में लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं.