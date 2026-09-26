ETV Bharat / state

किनारी बाजार पर चढ़ा रामलीला का रंग: मंचन को लेकर सारे साजो-सामान से पटा बाजार, 'रावणी' गेटअप की भारी डिमांड

दिल्ली के सबसे बड़े होलसेल बाजारों में शुमार किनारी बाजार में रामलीला की पोशाकों, और अन्य सामानों की बिक्री जोरों पर, हर रेंज में उपलब्ध

किनारी बाजार में रामलीला मंचन को लेकर सारे साजो सामान से पटा बाजार
किनारी बाजार में रामलीला मंचन को लेकर सारे साजो सामान से पटा बाजार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 26, 2026 at 8:20 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : ​दशहरा पर्व के नजदीक आते ही राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में रामलीलाओं की तैयारियां चरम पर पहुंच जाती हैं. अकेले दिल्ली में ही हर साल 650 से अधिक छोटी-बड़ी रामलीलाओं का मंचन होता है. रामलीला के मंच पर भगवान राम की सौम्यता दिखे या रावण का राजसी अहंकार व कलाकारों के अभिनय के साथ-साथ उनका पहनावा, मुकुट, श्रृंगार और चमचमाते अस्त्र-शस्त्र दर्शकों को बांधकर रखते हैं.

रामलीला की इन्हीं भव्य तैयारियों का रंग अब चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक किनारी बाजार में साफ नजर आने लगा है. दिल्ली ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड से रामलीला कमेटियों के आयोजक और कलाकार यहां खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं.

रामलीला की पोशाकों को लेकर विक्रेताओं ने दी खास जानकारी (ETV Bharat)
रावण के लिए काला और राम जी के लिए गोल्डन 'यूनिवर्सल' है
बाजार में 30 से अधिक वर्षों से रामलीला का सामान बेच रहे कारोबारी अरुण कुमार बताते हैं कि रामलीला के सामान की मांग इस वक्त अपने पीक पर है. लोग लीला शुरू होने से करीब दो महीने पहले ही खरीदारी शुरू कर देते हैं. रंगों के चयन पर बात करते हुए अरुण कुमार बताते हैं कि रावण या अन्य राक्षसी पात्रों के लिए मुख्य रूप से काला और गाढ़ा लाल रंग ही चुना जाता है. राक्षसों के गेटअप में काला रंग ही सबसे ज्यादा जंचता है.

50 रुपये से लेकर 20 हजार तक के मुकुट उपलब्ध
50 रुपये से लेकर 20 हजार तक के मुकुट उपलब्ध (ETV Bharat)

वहीं दूसरी ओर, भगवान राम और अन्य देव पात्रों के लिए गोल्डन रंग सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. गोल्डन यूनिवर्सल कलर है, जो सभी देवी-देवताओं की पोशाकों और मुकुटों में इस्तेमाल होता है, पोशाक के साथ-साथ मुकुट भी इसी रंग में तैयार किए जाते हैं. पोशाक के अलावा पात्रों के बालों को लेकर भी खास ध्यान रखा जाता है. अरुण बताते हैं कि रावण और भगवान राम दोनों ही राजा हैं, इसलिए सामान्य दृश्यों में दोनों के लिए राजा वाले बाल ही इस्तेमाल होते हैं.हालांकि, जब भगवान राम के वनवास का दृश्य आता है, तो उनके लिए खास तरह का जूड़ा इस्तेमाल किया जाता है, जो उनके वनवासी रूप को पूरी तरह से दर्शाता है.

चांदनी चौक स्थित ऐतिहासिक किनारी बाजार में विक्रेता उत्साहित (ETV Bharat)
50 रुपये से लेकर 20 हजार तक के मुकुट, 21 हजार का 'दशानन' गेटअप
किनारी बाजार के व्यापारियों की खासियत यह है कि वे खुद इन पोशाकों और मुकुटों की मैन्युफैक्चरिंग (निर्माण) करवाते हैं. करीगरों को फ्रेम, स्टोन, मोती और सींग दिए जाते हैं, जिसके बाद कंप्यूटर से डिजाइन तैयार कर इन भव्य मुकुटों को गढ़ा जाता है. होलसेल बाजार में मुकुटों की शुरुआत महज 50 रुपए से हो जाती है, जो कारीगरी और नगीनों के आधार पर 10,000 रुपए तक पहुंच जाती है. वहीं एक रावण या भगवान राम का पूरा सेट जिसमें मुकुट, पोशाक, धोती, तलवार/धनुष और बाल आदि सभी के साथ तैयार कराने में कम से कम 2,000 रुपए का खर्च आता है. अगर कोई बेहद भव्य और हैवी वर्क वाली पोशाक चाहता है, तो यह खर्च 20,000 से 25,000 रुपए तक चला जाता है. विशेष रूप से तैयार किए गए रावण के एक भारी-भरकम गेटअप की कीमत 21,000 रुपए है। इसमें जरकन, स्टोन और मोतियों से जड़ा दशानन का हैवी मुकुट, मैचिंग की सितारे वाली धोती, हैवी ड्रेस और नक्काशीदार तलवार शामिल है.
50 रुपये से लेकर 20 हजार तक के मुकुट किनारी बाजार में उपलब्ध
50 रुपये से लेकर 20 हजार तक के मुकुट किनारी बाजार में उपलब्ध (ETV Bharat)
60-70 साल पुराना व्यापार, हर बजट का सामान उपलब्ध
बाजार की एक अन्य दुकानदार लक्ष्मी जैन बताती हैं कि उनका पारिवारिक कारोबार 60-70 साल पुराना है। रामलीला की पोशाकों को लेकर लोगों में हर साल एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है. लक्ष्मी जैन के अनुसार, रावण के लिए सबसे ज्यादा डिमांड ब्लैक कलर की होती है, जबकि भगवान राम के लिए रेड, मैरून, ब्लू, येलो और गोल्डन जैसे सभी शुभ रंगों की मांग रहती है। हमारे पास हर बजट के ग्राहक आते हैं। रावण का शुरुआती मुकुट हमारे पास 450 रुपए से शुरू होता है, जिसके बाद 2,000 से 2,500 रुपए और उससे ऊपर की प्रीमियम रेंज भी उपलब्ध है.
रामलीला कमेटियों का बजट: ड्रेसेस पर ही 1 से 1.5 लाख का खर्च
रामलीला आयोजकों के लिए किनारी बाजार एक वन-स्टॉप सॉल्यूशन है। पिछले 47 वर्षों से रामलीला का आयोजन करा रहे वरुण ग्रोवर बताते हैं कि वे हर साल अपनी लीला के लिए नई वैरायटी ढूंढने किनारी बाजार आते हैं. वरुण ग्रोवर बताते हैं, "रामलीला में राम जी की राजसी ड्रेस हो, वनवासी ड्रेस हो, सीता माता का रूप हो या फिर रावण, मेघनाथ, अंगद, सुग्रीव, वानर सेना और साधुओं का किरदार व सभी के कपड़े, मुकुट, अस्त्र और विग हमें एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं। स्टेज पर प्रस्तुति सबसे मुख्य होती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मुख्य पात्रों का पूरा सेटअप बिल्कुल नया बने. बजट के सवाल पर वे बताते हैं कि वैसे तो कलाकारों को बेहतरीन पोशाक पहनाने के लिए कोई सख्त बजट तय नहीं होता, लेकिन फिर भी केवल ड्रेसेस और एक्सेसरीज पर ही हर साल 1 से 1.5 लाख रुपये का टेंटेटिव बजट खर्च हो जाता है.

पहनावा, मुकुट, श्रृंगार और चमचमाते अस्त्र-शस्त्र से सजा बाजार
पहनावा, मुकुट, श्रृंगार और चमचमाते अस्त्र-शस्त्र से सजा बाजार (ETV Bharat)

फिल्म 'बैंड बाजा बारात' से भी है खास कनेक्शन
किनारी बाजार की इन दुकानों का जलवा सिर्फ रामलीला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बॉलीवुड भी इसका मुरीद रहा है. दुकानदार अरुण कुमार गर्व से बताते हैं कि उनकी दुकान पर मशहूर बॉलीवुड फिल्म 'बैंड बाजा बारात' की शूटिंग भी हो चुकी है. फिल्म के मुख्य कलाकार रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा उनकी दुकान पर आए थे और फिल्म के शादी-ब्याह वाले दृश्यों के लिए यहीं से सजावट और कपड़ों का सामान खरीदा व शूट किया गया था.


ये भी पढ़ें :

रामलीला 2026: 11 अक्टूबर से सजेगा रामलीला का मंच, Gen Z को जोड़ने की खास तैयारी

लवकुश रामलीला: दिल्ली में इस बार दिखेगा मीनाक्षी मंदिर जैसा भव्य मंच, हवा में 300 फीट ऊंचा रथ करेगा आकर्षित

दिल्ली में रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा के सफल आयोजनों के लिए तीन विशेष समितियों का गठन

TAGGED:

HIGH DEMAND FOR RAMLEELA ACCESORIES
CHANDANI CHOWK KINARI BAZAR
DEMAND FOR RAMLEELA GOODS RISE
किनारी बाजार में रामलीला पोशाक
KINARI BAZAAR READY FOR RAMLILA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.